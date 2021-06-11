Баден-Вюртемберг 2021: как добраться, города, достопримечательности

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Кратко о земле Баден-Вюртемберг: зачем ехать и что посмотреть

Земля Баден-Вюртемберг расположена на юго-западе Германии и граничит с Францией и Швейцарией. Баден-Вюртемберг считается третьим по величине регионом в стране, его столицей (административным центром) является крупный город Штутгарт.

Баден-Вюртемберг славится своей природой и термальными источниками, именно они привлекают путешественников в эту часть Германии. Так, например, здесь расположен горнолесной массив Шварцвальд (знаменитый «Черный лес»), минеральный курорт Баден-Баден, Боденское озеро, многочисленные романтические замки и «пряничные» городки с домиками в стиле фахверковой архитектуры.

Виза и правила въезда в Германию

Для того чтобы попасть в Германию с целью туризма, необходима Шенгенская виза типа С. Она позволяет передвигаться по всем странам, входящим в Шенгенский договор. Получив Шенгенскую визу, Вы без проблем сможете путешествовать как по самой Германии, так и за её пределами, например, посещение Баден-Вюртемберга туристы часто совмещают с поездками в Северную Францию (Страсбург, Кальмар) или в Швейцарию (Рейнский водопад).

Чтобы открыть туристическую визу, необходимо собрать стандартный набор документов, оформить страховку (с покрытием не менее 30 тысяч евро), приобрести обратный билет и забронировать жилье (отель, апартаменты и т.п.). Если Вы едете по гостевой визе, то необходимо также приложить приглашение немецкой стороны. Генеральные консульства, куда можно подать документы на визу, находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Новосибирске, также во многих крупных городах есть визовые центры, занимающиеся данным вопросом.

Климат и погода Баден-Вюртемберга

Климат Баден-Вюртемберга считается континентальным. Несмотря на то, что здесь бывают все четыре времени года, зимы в регионе достаточно мягкие, снежный покров выпадает ненадолго, часто тут же тает. В северной части земли чуть дождливее, на юге – преимущественно солнечно. Так, например, в южном городке Фрайбург насчитывается более 300 солнечных дней в году. Подробнее о климате и погоде в регионе читайте в отдельной статье—>.

Высоким сезоном в Баден-Вюртемберге считается период с мая по сентябрь, когда экскурсионный отдых можно совместить с купанием в местных озерах. В осенне-зимний период Баден-Вюртемберг привлекает туристов своими термальными курортами, которые широко известно за пределами самой Германии. Одним из главных термальных курортов региона является город Баден-Баден, но встретить минеральные источники можно не только здесь, но и, например, в городке Меерсбург, который расположен у Боденского озера.

Валюта, язык, местное время

В Германии, как и в большинстве стран Европы, принята валюта евро. Если Вы не обменяли деньги заранее, то пункты обмена валюты можно найти в терминалах прилета. Наличные деньги в аэропорту Вам понадобятся, чтобы оплатить общественный транспорт или такси, другие валюты (доллары, например) к оплате не принимаются.

В Баден-Вюртемберге, как и в остальной части Германии, говорят на немецком языке. В некоторых мелких городках можно услышать непривычный швабский диалект. Английский язык понимают, как правило, во всех туристических местах, многие таблички в музеях, галереях, замках и прочих достопримечательностях продублированы на английском языке. Однако стоит иметь в виду, что в небольших населенных пунктах вполне можно столкнуться с «трудностями перевода».

Как добраться в Баден-Вюртемберг

Добраться в Баден-Вюртемберг можно несколькими способами. До недавнего времени самыми распространенными вариантами были прямые перелеты из Москвы во Франкфурт-на-Майне или Штутгарт, но сейчас всё популярнее становятся рейсы, запущенные лоукостером «Победа» в аэропорт Баден-Баден.

Самолеты в аэропорт Баден-Бадена летают трижды в неделю — понедельникам, средам и субботам; самолеты в Штутгарт – каждый день, рейсы выполняются компанией «Аэрофлот»; самолеты во Франкфурт – каждый день, рейсы выполняются Аэрофлотом и Люфтганзой. Стоит иметь в виду, что Франкфурт-на-Майне расположен не в регионе Баден-Вюртемберг, а в соседнем Гессене, поэтому понадобится некоторое время, чтобы добраться до нужного города/курорта.

Уточнить расписание перелетов в Баден-Баден, Штутгарт и Франкфурт-на-Майне из Вашего города, а также сравнить стоимость билетов в режиме онлайн можно на различных платформах по бронированию авиаперелетов – Aviasales, Buruki и других аналогичных. Полет из Москвы занимает около 3, 5 часов. Подробнее о том, как добраться в Баден-Вюртемберг из России, читайте в отдельной статье—>.

Города Баден-Вюртемберга

Самыми крупными и известными городами Баден-Вюртемберга считаются Штутгарт и Баден-Баден. Первый славится своими автомобильными музеями и архитектурными достопримечательностями, второй – термальными комплексами, шопингом и культурными мероприятиями. Баден-Баден является признанным туристическим центром региона.

Помимо Штутгарта и Баден-Бадена, популярностью у путешественников также пользуется старинный город Гейдельберг, расположенный на севере земли. Здесь находятся старейший университет Германии, Гейдельбергский замок, «тропа философов» и многое другое. С удовольствием туристы посещают и «город-солнышко» Карлсруэ. Такое прозвище город получил за свою радиальную постройку – от главного дворца Карлсруэ лучами солнца отходят все улицы в городе. Краткий справочник по достопримечательностям городов Баден-Вюртемберга ниже:

Штутгарт – автомобильные музеи Mercedes Benz и Porsche, Новый и Старый дворцы, замок Солитьюд, зоологическо-ботанический сад Вильгельма;

Баден-Баден – термы Каракаллы и Фридрихсбад, Курхаус и Тринкхалле, Сад роз, музей Фаберже, Городской театр, Старый и Новый замки, гора Меркур (с фуникулером);

Карлсруэ – дворец Карлсруэ, Великогерцогский дворец, дворцы Готтесауэ и принца Макса, Кунстхалле, Центр искусства и медиатехнологии, старейший зоопарк, гора Турмберг (с фуникулером) и руины замка Хоэнберг;

Гейдельберг – Гейдельбергский замок, старинный мост, ворота Карла, ботанический сад, горы Хайлигенберг, Кёнигштуль и Молкенкур (с фуникулерами);

Фрайбург – площадь Мюнстерплатц, собор Святой Девы Марии, площадь Августинерплатц, городские башни, ботанический сад, дендрарий Гюнтерсталь, Шлоссберг, Роскопф, Шаунисланд (с фуникулером и канатными дорогами), поблизости – Европа-парк;

Ульм – Кафедральный собор, городские башни и крепость, Рыбацкий квартал, монастыри Виблинген и Зёфлинген, поблизости – Леголенд;

Тюбинген – замок Хоэнтюбинген, остров Неккаринзель, аббатство Бебенхаузен, поблизости — Замок Гогенцоллерн;

Фридрихсхафен, Меерсбург и Констанц – курортные городки на берегу Боденского озера. В Меерсбурге есть также свой термальный комплекс, а в Констанце – доступ на остров цветов Майнау.

Общественный транспорт, такси и аренда авто

Передвигаться по Баден-Вюртембергу достаточно удобно на общественном транспорте, этому способствует развитая сеть железнодорожных и автобусных маршрутов. Между крупными городами региона рейсы общественного транспорта выполняются с завидной частотой, нужно только вовремя сверяться с расписанием. На автобусе передвигаться, в целом, дешевле, но зато на поезде – быстрее (между крупными городами курсируют скоростные подвижные составы).

Расписание поездов можно уточнить на ж/д сервисе Raileurope, расписание автобусов – на сайте автобусного перевозчика Flixbus. Передвигаться данными способами можно не только по Баден-Вюртембергу, но и по другим регионам Германии, также можно съездить и в соседние страны. Подробнее об идеях, куда можно съездить из Баден-Вюртемберга, читайте подробнее в отдельной статье—>

Ещё один эффективный и удобный способ передвигаться по Баден-Вюртембергу – это арендовать авто. Дороги в Германии славятся своим качеством, кроме того, пока что проезд по автобанам Германии – бесплатный (в отличие от других европейских стран). Стоимость литра бензина на заправках Германии варьируется в пределах 1,2 до 1,4 евро. Взять машину на прокат можно в любом крупном городе Баден-Вюртемберга, кроме того, найти множество пунктов проката можно и в аэропортах прибытия Франкфурта, Штутгарта, Баден-Бадена. Забронировать нужный класс авто заранее можно на специальных платформах Rentalcars, Autoeurope и других.

Для оформления машины в аренду понадобится стандартный набор документов – паспорт, водительское удостоверение международного образца, банковская карта для оплаты услуг. Подробную информацию по аренде авто в Германии, а также по автомобильным маршрутам по Баден-Вюртембергу можно найти в нашей отдельной статье—>

Обычно добраться из аэропортов Германии в конкретный город можно без особых проблем на общественном транспорте (например, из Франкфуртского аэропорта курсируют поезда в различные регионы страны, из аэропорта Штутгарта – на городской электричке, из аэропорта Баден-Бадена – на автобусе), но если Вы прибываете ночным рейсом, когда общественный транспорт не работает, то можно воспользоваться услугами такси.

Найти машину с водителем можно на выходе из терминала прилета, либо заказать индивидуальный транспорт заранее. Так, поездка из аэропорта Франкфурта в город будет стоить от 40-45 евро, из аэропорта Штутгарта в город – от 65 евро, из аэропорта Баден-Бадена в город – от 45-50 евро. Заказать нужный трансфер заранее можно на специальных сервисах по бронированию трансферных услуг, таких как Kiwitaxi, Intui.Travel и других похожих.

Жилье

К вопросу размещения на отдыхе в Баден-Вюртемберге стоит отнестись ответственно и спланировать этот вопрос заранее, т.к. распечатки броней необходимо предъявлять ещё на этапе оформления Шенгенской визы. Остановиться в Баден-Вюртемберге можно в отелях различных категорий звездности, апартаментах, гостевых домах, гостиницах по типу «постель и завтрак» и т.к., в общем, вариантов масса. При этом нужно иметь в виду, что в крупных городах, таких как Штутгарт и Баден-Баден, можно найти сетевые отели, а вот в мелких городках встречаются чаще всего небольшие семейные гостиницы.

Во всём остальном, что касается сервиса, здесь также присутствует большое разнообразие: можно найти отели с бассейнами или без них, с включенным питанием или без него, с парковкой или без, вай-фай есть почти во всех отелях и даже маленьких гостиницах. Что касается апартаментов, то такой вид размещения стремительно набирает популярность в Германии, поэтому снять апартаменты для проживания можно практически в любом городе Баден-Вюртемберга (за исключением мелких деревень и поселков).

Бронировать отель/апартаменты однозначно лучше заранее, даже в случае, если у Вас уже есть открытая виза, поскольку благодаря раннему бронированию можно изрядно сэкономить, особенно в высокий сезон. Перед бронированием рекомендуется читать отзывы гостей, уже побывавших в данной локации, так можно подобрать лучший вариант размещения по соотношению цена/качество. Искать отели/апартаменты с отзывами можно на сервисах Booking, Hotellook и других аналогичных.

Что касается ценовой категории отелей в городах Баден-Вюртемберга, то она, в целом, сопоставима с ценами в других частях Германии и Западной Европы, таким образом, ценник формируется исходя из звездности отеля и количества предлагаемых услуг, а также в зависимости от сезона. При раннем бронировании можно найти более бюджетные варианты, которые расходятся в первую очередь. В целом же, стоимость одной ночи в гостиницах Баден-Бадена, Карлсруэ и Штутгарта, включая хостелы, начинается от 50 евро; Гейдельберга, Фрайбурга, Ульма – от 45 евро; Фридрихсхафена, Меерсбурга и Констанца – от 60 евро.

Достопримечательности Баден-Вюртемберга

На вопрос, что посмотреть в Баден-Вюртемберге, можно дать множество ответов, в зависимости от Ваших личных предпочтений. В основном, отдых в Баден-Вюртемберге – экскурсионный, здесь достаточно много архитектурных и исторических памятников, таинственных замков и красивейших дворцов, природных пейзажей – гор, лесов, водопадов и горных озер. Кроме того, Баден-Вюртемберг отлично подходит для термального отдыха (курорт с минеральными источниками Баден-Баден) и, с некоторыми оговорками, для отдыха пляжного (в летний период центром притяжения становится озеро Бодензее). Краткий справочник по достопримечательностям Баден-Вюртемберга ниже:

Термальные источники курорта Баден-Баден;

Пляжный отдых на озере Бодензее + посещение острова цветов Майнау (с марта по ноябрь);

Замки Баден-Вюртемберга (Гейдельбергский замок, замок Зигмаринген, замок Урах, замок Гогенцоллерн);

Природные достопримечательности Баден-Вюртемберга (озеро Бодензее, озеро Титизее, озеро Муммельзее, Национальный парк Шварцвальд, водопад Триберг, водопад Герольдзау, водопад Занкенбах);

Парки развлечений ( Европа-парк в Русте и Леголенд в Гюнцбурге).

Туристическая страховка

Отправляясь в путешествие по Германии, не забудьте оформить туристический страховой полис, который является обязательным уже на стадии оформления туристической визы. Страховку можно оформить самостоятельно, не выходя из дома. Для этого существуют специальные сервисы, такие как Tripinsurance, Cherehapa и другие. Приобрести полис можно в режиме онлайн, а затем распечатать его на обычном принтере. Страховку необходимо приложить к документам на визу, также нужно иметь её при себе в момент прохождения паспортного контроля по прилету (офицеры могут попросить предъявить страховку). Обратите внимание, что минимальная сумма покрытия страховки – 30 тысяч евро. Медицина в Германии платная и достаточно дорогостоящая, поэтому иметь при себе страховку – это не роскошь, а необходимость.

Куда съездить из Баден-Вюртемберга

Баден-Вюртемберг имеет исключительно удобное местоположение, отсюда можно отправиться путешествовать во все возможные направления. Например, на севернее расположены такие крупные туристические центры Германии, как Франкфурт-на-Майне, Кельн, Дюссельдорф, далее – Бельгия; на востоке – Бавария с её романтическими замками и альпийской природой; на юге – Швейцария, на западе – Северная Франция. Ближе всего в этом плане находится эльзасский городок Страсбург, где расположено множество исторических памятников, включая знаменитый Страсбургский собор. О том, как добраться в Страсбург из Баден-Вюртемберга, читайте в отдельной статье—>.

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Фото в начале статьи: Light Chaser