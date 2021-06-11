Архив рубрики: Баден-Вюртемберг

Баден-Вюртемберг 2021: как добраться, города, достопримечательности

Баден-Вюртемберг

Перейти к разделу:

Кратко о земле Баден-Вюртемберг: зачем ехать и что посмотреть

Земля Баден-Вюртемберг расположена на юго-западе Германии и граничит с Францией и Швейцарией. Баден-Вюртемберг считается третьим по величине регионом в стране, его столицей (административным центром) является крупный город Штутгарт.

Баден-Вюртемберг славится своей природой и термальными источниками, именно они привлекают путешественников в эту часть Германии. Так, например, здесь расположен горнолесной массив Шварцвальд (знаменитый «Черный лес»), минеральный курорт Баден-Баден, Боденское озеро, многочисленные романтические замки и «пряничные» городки с домиками в стиле фахверковой архитектуры.

Гейдельберг
Soumei Baba/Гейдельберг

Виза и правила въезда в Германию

Для того чтобы попасть в Германию с целью туризма, необходима Шенгенская виза типа С. Она позволяет передвигаться по всем странам, входящим в Шенгенский договор.  Получив Шенгенскую визу, Вы без проблем сможете путешествовать как по самой Германии, так и за её пределами, например, посещение Баден-Вюртемберга туристы часто совмещают с поездками в Северную Францию (Страсбург, Кальмар) или в Швейцарию (Рейнский водопад).

Чтобы открыть туристическую визу, необходимо собрать стандартный набор документов, оформить страховку (с покрытием не менее 30 тысяч евро), приобрести обратный билет и забронировать жилье (отель, апартаменты и т.п.). Если Вы едете по гостевой визе, то необходимо также приложить приглашение немецкой стороны. Генеральные консульства, куда можно подать документы на визу, находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Новосибирске, также во многих крупных городах есть визовые центры, занимающиеся данным вопросом.

Климат и погода Баден-Вюртемберга

Климат Баден-Вюртемберга считается континентальным. Несмотря на то, что здесь бывают все четыре времени года, зимы в регионе достаточно мягкие, снежный покров выпадает ненадолго, часто тут же тает. В северной части земли чуть дождливее, на юге – преимущественно солнечно. Так, например, в южном городке Фрайбург насчитывается более 300 солнечных дней в году. Подробнее о климате и погоде в регионе читайте в отдельной статье—>.

Высоким сезоном в Баден-Вюртемберге считается период с мая по сентябрь, когда экскурсионный отдых можно совместить с купанием в местных озерах. В осенне-зимний период Баден-Вюртемберг привлекает туристов своими термальными курортами, которые широко известно за пределами самой Германии. Одним из главных термальных курортов региона является город Баден-Баден, но встретить минеральные источники можно не только здесь, но и, например, в городке Меерсбург, который расположен у Боденского озера.

Весна в Баден-Вюртемберге
Badenguide/Весна в Баден-Вюртемберге

Валюта, язык, местное время

В Германии, как и в большинстве стран Европы, принята валюта евро. Если Вы не обменяли деньги заранее, то пункты обмена валюты можно найти в терминалах прилета. Наличные деньги в аэропорту Вам понадобятся, чтобы оплатить общественный транспорт или такси, другие валюты (доллары, например) к оплате не принимаются.

В Баден-Вюртемберге, как и в остальной части Германии, говорят на немецком языке. В некоторых мелких городках можно услышать непривычный швабский диалект. Английский язык понимают, как правило, во всех туристических местах, многие таблички в музеях, галереях, замках и прочих достопримечательностях продублированы на английском языке. Однако стоит иметь в виду, что в небольших населенных пунктах вполне можно столкнуться с «трудностями перевода».

Карлсруэ
Esther Westerveld/Карлсруэ

Как добраться в Баден-Вюртемберг

Добраться в Баден-Вюртемберг можно несколькими способами. До недавнего времени самыми распространенными вариантами были прямые перелеты из Москвы во Франкфурт-на-Майне или Штутгарт, но сейчас всё популярнее становятся рейсы, запущенные лоукостером «Победа» в аэропорт Баден-Баден.

Самолеты в аэропорт Баден-Бадена летают трижды в неделю — понедельникам, средам и субботам; самолеты в Штутгарт – каждый день, рейсы выполняются компанией «Аэрофлот»; самолеты во Франкфурт – каждый день, рейсы выполняются Аэрофлотом и Люфтганзой. Стоит иметь в виду, что Франкфурт-на-Майне расположен не в регионе Баден-Вюртемберг, а в соседнем Гессене, поэтому понадобится некоторое время, чтобы добраться до нужного города/курорта.

Уточнить расписание перелетов в Баден-Баден, Штутгарт и Франкфурт-на-Майне из Вашего города, а также сравнить стоимость билетов  в режиме онлайн можно на различных платформах по бронированию авиаперелетов – Aviasales, Buruki и других аналогичных. Полет из Москвы занимает около 3, 5 часов. Подробнее о том, как добраться в Баден-Вюртемберг из России, читайте в отдельной статье—>.

театр в Баден-Бадене
Steffen Zahn/театр в Баден-Бадене

Города Баден-Вюртемберга

Самыми крупными и известными городами Баден-Вюртемберга считаются Штутгарт и Баден-Баден. Первый славится своими автомобильными музеями и архитектурными достопримечательностями, второй – термальными комплексами, шопингом и культурными мероприятиями. Баден-Баден является признанным туристическим центром региона.

Помимо Штутгарта и Баден-Бадена, популярностью у путешественников также пользуется старинный город Гейдельберг, расположенный на севере земли. Здесь находятся старейший университет Германии, Гейдельбергский замок, «тропа философов» и многое другое. С удовольствием туристы посещают и «город-солнышко» Карлсруэ. Такое прозвище город получил за свою радиальную постройку – от главного дворца Карлсруэ лучами солнца отходят все улицы в городе. Краткий справочник по достопримечательностям городов Баден-Вюртемберга ниже:

Штутгарт – автомобильные музеи Mercedes Benz и Porsche, Новый и Старый дворцы, замок Солитьюд, зоологическо-ботанический сад Вильгельма;

Баден-Баден – термы Каракаллы и Фридрихсбад, Курхаус и Тринкхалле, Сад роз, музей Фаберже, Городской театр, Старый и Новый замки, гора Меркур (с фуникулером);

Карлсруэ – дворец Карлсруэ, Великогерцогский дворец, дворцы Готтесауэ и принца Макса, Кунстхалле, Центр искусства и медиатехнологии, старейший зоопарк, гора Турмберг (с фуникулером) и руины замка Хоэнберг;

Гейдельберг – Гейдельбергский замок, старинный мост, ворота Карла, ботанический сад, горы Хайлигенберг, Кёнигштуль и  Молкенкур (с фуникулерами);

Фрайбург – площадь Мюнстерплатц, собор Святой Девы Марии, площадь Августинерплатц, городские башни, ботанический сад, дендрарий Гюнтерсталь, Шлоссберг, Роскопф, Шаунисланд (с фуникулером и канатными дорогами), поблизости – Европа-парк;

Ульм – Кафедральный собор, городские башни и крепость, Рыбацкий квартал, монастыри Виблинген и Зёфлинген, поблизости – Леголенд;

Тюбинген – замок Хоэнтюбинген, остров Неккаринзель, аббатство Бебенхаузен, поблизости — Замок Гогенцоллерн;

Фридрихсхафен, Меерсбург и Констанц – курортные городки на берегу Боденского озера. В Меерсбурге есть также свой термальный комплекс, а в Констанце – доступ на остров цветов Майнау.

Гейдельберг
Sebastian Müller/Гейдельберг

Общественный транспорт, такси и аренда авто

Передвигаться по Баден-Вюртембергу достаточно удобно на общественном транспорте, этому способствует развитая сеть железнодорожных и автобусных маршрутов. Между крупными городами региона рейсы общественного транспорта выполняются с завидной частотой, нужно только вовремя сверяться с расписанием. На автобусе передвигаться, в целом, дешевле, но зато на поезде – быстрее (между крупными городами курсируют скоростные подвижные составы).

Расписание поездов можно уточнить на ж/д сервисе Raileurope, расписание автобусов – на сайте автобусного перевозчика Flixbus. Передвигаться данными способами можно не только по Баден-Вюртембергу, но и по другим регионам Германии, также можно съездить и в соседние страны. Подробнее об идеях, куда можно съездить из Баден-Вюртемберга, читайте подробнее в отдельной статье—>

Ещё один эффективный и удобный способ передвигаться по Баден-Вюртембергу – это арендовать авто. Дороги в Германии славятся своим качеством, кроме того, пока что проезд по автобанам Германии – бесплатный (в отличие от других европейских стран). Стоимость литра бензина на заправках Германии варьируется в пределах 1,2 до 1,4 евро. Взять машину на прокат можно в любом крупном городе Баден-Вюртемберга, кроме того, найти множество пунктов проката можно и в аэропортах прибытия Франкфурта, Штутгарта, Баден-Бадена. Забронировать нужный класс авто заранее можно на специальных платформах Rentalcars, Autoeurope и других.

Для оформления машины в аренду понадобится стандартный набор документов – паспорт, водительское удостоверение международного образца, банковская карта для оплаты услуг. Подробную информацию по аренде авто в Германии, а также по автомобильным маршрутам по Баден-Вюртембергу можно найти в нашей отдельной статье—>

Обычно добраться из аэропортов Германии в конкретный город можно без особых проблем на общественном транспорте (например, из Франкфуртского аэропорта курсируют поезда в различные регионы страны, из аэропорта Штутгарта – на городской электричке, из аэропорта Баден-Бадена – на автобусе), но если Вы прибываете ночным рейсом, когда общественный транспорт не работает, то можно воспользоваться услугами такси.

Найти машину с водителем можно на выходе из терминала прилета, либо заказать индивидуальный транспорт заранее. Так, поездка из аэропорта Франкфурта в город будет стоить от 40-45 евро, из аэропорта Штутгарта в город – от 65 евро, из аэропорта Баден-Бадена в город – от 45-50 евро. Заказать нужный трансфер заранее можно на специальных сервисах по бронированию трансферных услуг, таких как Kiwitaxi, Intui.Travel и других похожих.

окрестности Фрайбурга
topdog5757/окрестности Фрайбурга

Жилье

К вопросу размещения на отдыхе в Баден-Вюртемберге стоит отнестись ответственно и спланировать этот вопрос заранее, т.к. распечатки броней необходимо предъявлять ещё на этапе оформления Шенгенской визы. Остановиться в Баден-Вюртемберге можно в отелях различных категорий звездности, апартаментах, гостевых домах, гостиницах по типу «постель и завтрак» и т.к., в общем, вариантов масса. При этом нужно иметь в виду, что в крупных городах, таких как Штутгарт и Баден-Баден, можно найти сетевые отели, а вот в мелких городках встречаются чаще всего небольшие семейные гостиницы.

Во всём остальном, что касается сервиса, здесь также присутствует большое разнообразие: можно найти отели с бассейнами или без них, с включенным питанием или без него, с парковкой или без, вай-фай есть почти во всех отелях и даже маленьких гостиницах. Что касается апартаментов, то такой вид размещения стремительно набирает популярность в Германии, поэтому снять апартаменты для проживания можно практически в любом городе Баден-Вюртемберга (за исключением мелких деревень и поселков).

Бронировать отель/апартаменты однозначно лучше заранее, даже в случае, если у Вас уже есть открытая виза, поскольку благодаря раннему бронированию можно изрядно сэкономить, особенно в высокий сезон. Перед бронированием рекомендуется читать отзывы гостей, уже побывавших в данной локации, так можно подобрать лучший вариант размещения по соотношению цена/качество. Искать отели/апартаменты с отзывами можно на сервисах Booking, Hotellook и других аналогичных.

Что касается ценовой категории отелей в городах Баден-Вюртемберга, то она, в целом, сопоставима с ценами в других частях Германии и Западной Европы, таким образом, ценник формируется исходя из звездности отеля и количества предлагаемых услуг, а также в зависимости от сезона. При раннем бронировании можно найти более бюджетные варианты, которые расходятся в первую очередь. В целом же, стоимость одной ночи в гостиницах Баден-Бадена, Карлсруэ и Штутгарта, включая хостелы, начинается от 50 евро; Гейдельберга, Фрайбурга, Ульма – от 45 евро; Фридрихсхафена, Меерсбурга и Констанца – от 60 евро.

Шварцвальд
alex alishevskikh/Шварцвальд

Достопримечательности Баден-Вюртемберга

На вопрос, что посмотреть в Баден-Вюртемберге, можно дать множество ответов, в зависимости от Ваших личных предпочтений. В основном, отдых в Баден-Вюртемберге – экскурсионный, здесь достаточно много архитектурных и исторических памятников, таинственных замков и красивейших дворцов, природных пейзажей – гор, лесов, водопадов и горных озер. Кроме того, Баден-Вюртемберг отлично подходит для термального отдыха (курорт с минеральными источниками Баден-Баден) и, с некоторыми оговорками, для отдыха пляжного (в летний период центром притяжения становится озеро Бодензее). Краткий справочник по достопримечательностям Баден-Вюртемберга ниже:

  • Пляжный отдых на озере Бодензее + посещение острова цветов Майнау (с марта по ноябрь);
Природа Баден-Вюртемберга
Badenguide/Природа Баден-Вюртемберга

Туристическая страховка

Отправляясь в путешествие по Германии, не забудьте оформить туристический страховой полис, который является обязательным уже на стадии оформления туристической визы. Страховку можно оформить самостоятельно, не выходя из дома. Для этого существуют специальные сервисы, такие как Tripinsurance, Cherehapa и другие. Приобрести полис можно в режиме онлайн, а затем распечатать его на обычном принтере. Страховку необходимо приложить к документам на визу, также нужно иметь её при себе в момент прохождения паспортного контроля по прилету (офицеры могут попросить предъявить страховку). Обратите внимание, что минимальная сумма покрытия страховки – 30 тысяч евро. Медицина в Германии платная и достаточно дорогостоящая, поэтому иметь при себе страховку – это не роскошь, а необходимость.

Карлсруэ
Klaus Nahr/Карлсруэ

Куда съездить из Баден-Вюртемберга

Баден-Вюртемберг имеет исключительно удобное местоположение, отсюда можно отправиться путешествовать во все возможные направления. Например, на севернее расположены такие крупные туристические центры Германии, как Франкфурт-на-Майне, Кельн, Дюссельдорф, далее – Бельгия; на востоке – Бавария с её романтическими замками и альпийской природой; на юге – Швейцария, на западе – Северная Франция. Ближе всего в этом плане находится эльзасский городок Страсбург, где расположено множество исторических памятников, включая знаменитый Страсбургский собор. О том, как добраться в Страсбург из Баден-Вюртемберга, читайте в отдельной статье—>.

Водопад Триберг
Mawele/Водопад Триберг

Будем рады ответить на Ваши вопросы в комментариях!

Фото в начале статьи: Light Chaser

Что посмотреть в Баден-Вюртемберге 2021: природные достопримечательности

Шварцвальд

Регион Баден-Вюртемберг считается одним из самых живописных в Германии. Расположенный на юго-западе страны, Баден-Вюртемберг может предложить путешественникам большое количество достопримечательностей. В отличие от северных и центральных регионов Германии, в Баден-Вюртемберге делается упор на сохранение природного богатства местности. Именно поэтому здесь можно обнаружить один из самых больших горнолесных массивов Шварцвальд («Черный лес»), множество озер (самое крупное – Бодензее, более мелкие – Титизее, Муммельзее и др.) и водопадов (Трибергер, Тоднау, Герольдсау).

Преимуществом Баден-Вюртемберга является и отстутствие крупных промышленных производств и больших городов (население административного центра региона – Штутгарта – составляет 600 000 человек и это самый большой город Баден-Вюртемберга). Туристы могут расслабиться в спокойной обстановке термальных курортов Баден-Баден и Боденского озера, могут осмотреть исторические достопримечательности Гейдельберга и Фрайбурга, могут посетить парк аттракционов Европа-парк, а могут насладиться живописными природными видами, пешими прогулками и винами местного производства. Именно этими достоинствами обладает регион и именно их готов предложить туристам.

Добраться в Баден-Вюртемберг из России можно самолетом до Штутгарта или Франкфурта-на-Майне, а также поездом Москва-Париж, идущим через Карлсруэ. Передвигаться по региону можно на поездах, рейсовых автобусах или арендованном авто. Существует множество живописных маршрутов по городам и природным достопримечательностям Баден-Вюртемберга.

Шварцвальд и горы Баден-Вюртемберга

Площадь горного массива Шварцвальд составляет более 16 000 кв.км. Пролегает массив вдоль течения реки Рейн, в большинстве своем покрыт хвойными лесами и образует множество живописных горных пиков, озер, водопадов, в нескольких местах встречаются термальные источники. Название «Шварцвальд» переводится как «Черный лес» и имеет буквальное значение — хвойные леса здесь имеют глубокий иссиня-черный оттенок. Но пугаться этого мрачноватого названия точно не стоит. Леса Шварцвальда являются одними из самых «благоустроенных» для нужд туриста. Здесь проложены дороги  для автомобилистов, железные пути для путешествующих поездами и множество пеших маршрутов для велосипедистов и треккеров.

Самый простой способ оказаться на территории Шварцвальда – это посетить ближайшие окрестности городов Баден-Вюртемберга. Так, в пригороде Баден-Бадена находится гора Меркур и канатная дорога, ведущая к горной вершине высотой 670 метров, откуда открываются живописные виды не только на город, но и на окружающую природу. В окрестностях Карлсруэ находится гора Турмберг и тоже с фуникулером. Это самая северная горная точка Шварцвальда. Отсюда в погожие дни виден не только Черный лес, но и даже соседний французский Эльзас. Прямо над Гейдельбергом возвышается сразу несколько горных вершин — гора Хайлигенберг, гора Кёнигштуль и гора Молкенкур. Подняться сюда также можно по канатной дороге, а можно пройтись и пешком по самому, пожалуй, известному пешему маршруту в Германии под названием «Тропа философов». Во Фрайбурге можно подняться на горы Шлоссберг, Роскопф и Шаунисланд, для подъема здесь работают канатки и фуникулеры. Именно в окрестностях Фрайбурга находится самая длинная канатная дорога в Германии.

Если прогулки в окрестностях городов Вас не удовлетворят, то можно отправиться в самое сердце Шварцвальда – его Национальный парк площадью более 10 000 кв.км. Внутри парка существует множество маршрутов, захватывающих горы, горные озера, водопады и другие живописные места региона.

Гора Фельдберг, Шварцвальд
Stephanie Kroos/Гора Фельдберг, Шварцвальд

Озера Баден-Вюртемберга

Большинство озер на территории Баден-Вюртемберга – это небольшие и очень живописные горные озера внутри массива Шварцвальд, но есть и озеро (и притом самое большое в регионе), не являющееся горным – это Бодензее (или, как его ещё называют, озеро Констанц). Площадь Боденского озера достигает более 500 кв.км, располагается оно сразу в двух регионах Германии – Баден-Вюртемберге и Баварии, а также на территории трех государств – Германии, Швейцарии и Австрии. Географически озеро делится на Нижнее и Верхнее, а в его акватории можно встретить сразу несколько островов, самыми значительными из которых являются Райхенау (внесен в список объектов ЮНЕСКО) и остров-сад Майнау. Отдохнуть на озере можно, выбрав один из его курортных городков – Констанц, Фридрихсхафен, Меерсбург или Линдау в Германии, Санкт-Галлен в Швейцарии или Брегенц в Австрии.

На территории же Шварцвальда расположены сразу несколько живописных горных озер, которые обязательно стоит посетить в рамках путешествия по горнолесному массиву. В первую очередь, это образованное ледниками озеро Титизее. Озеро находится у подножия самой высокой горы Шварцвальда – горы Фельдберг, здесь развитая курортная инфраструктура, а отдыхать здесь можно как летом, так и зимой, когда для катания открываются горнолыжные склоны. На озере Титизее можно смело отправляться покататься на лодках по его водной акватории или пройти его по кругу по специальным пешеходным маршрутам, а в соседнем городке Титизее-Нойштадт находится один из термальных комплексов Шварцвальда.

Если Вы ищете уединения и тишины, тогда Вам на озеро Муммельзее. Это совсем небольшое, но очень живописное горное озеро, расположенное между городками Руештайн и Унтерстматт. Озеро почти со всех сторон окружено хвойными лесами Шварцвальда, а всё вместе это создает неповторимые природные пейзажи. Ещё одно озеро ледникового происхождения – Шлухзее – расположено возле городка Санкт-Блазиен. В отличие от других озер, Шлухзее открыто со всех сторон, летом здесь занимаются парусным спортом. Туристы, приезжая на Шлухзее, могут покататься здесь на кораблике St. Nikolaus, прогуляться вокруг озера по маршруту длиной 18 км или объехать его на поезде с панорамными видами Dreisebahn. Полюбоваться бирюзовой водой и идиллическими пейзажами можно и близ городка Блаубойрен (в нескольких километрах от Ульма), где находится естественный источник Блаутопф, образующий небольшое озеро. Красоты Блаутопфа во многом были образованы за счет карстовой системы на его территории, глубина подводных пещер составляет до 18 метров, здесь можно увидеть такой феномен как «Голубая дыра», которая, по сути, является глубокой подводной пещерой.

Блаутопф
Magnus Hagdorn/Блаутопф

Водопады Баден-Вюртемберга

Имея такую богатую систему гор и озер на своей территории, неудивительно, что в Баден-Вюртемберге расположено сразу несколько живописных водопадов. Одним из самых больших и могучих водопадов во всей Германии является каскадная система Триберг, расположенная близ Фрайбурга. Водопад Триберг состоит из 7 каскадов, здесь установлено несколько смотровых площадок, высота водопада составляет 163 метра. Чуть южнее Фрайбурга расположен и другой каскадный водопад – Тодтнау, высота его составляет 97 метров. Водопад берет свое начало с одноименной горы, повсюду установлены мостики и переходы, поэтому осмотреть водопад можно на достаточно близком расстоянии.

Водопад Герольдзау расположен неподалеку от Баден-Бадена. Сам водопад относительно небольшой и не произведет впечатления своими высотами или грохочущей водой, но это удивительно умиротворяющее место в долине Гроббахталь покорит Ваше сердце идиллическими пейзажами, благоухающими рододендронами и бирюзовым прудом. Здесь проложено множество пешеходных маршрутов разной длины, место отлично подходит для пеших прогулок в один из погожих весенних, летних или осенних дней. Ещё один  живописный 40-метровый водопад Занкенбах расположен между Баден-Баденом и Оффенбургом близ городка Байерсбронн. Он также имеет несколько уровней каскадов, которые переходят в одноименное горное озеро Занкензее. Здесь оборудованные деревянные мостики и площадки, позволяющие подойти к водопаду максимально близко.

Водопад Триберг
Mawele/Водопад Триберг

Будем рады ответить на Ваши вопросы в комментариях!

На заметку:

Отправляясь в путешествие по Германии, не забудьте оформить туристический страховой полис, который является обязательным уже на стадии оформления туристической визы. Страховку можно оформить самостоятельно, не выходя из дома. Для этого существуют специальные сервисы, такие как Tripinsurance, Cherehapa и другие. Приобрести полис можно в режиме онлайн, а затем распечатать его на обычном принтере.

Фото в начале статьи: Ralf Sternberg

Билеты в Мюнхен

Билеты Москва-Мюнхен

Билеты Санкт-Петербург-Мюнхен

Билеты Калининград-Мюнхен

Билеты Сочи-Мюнхен

Билеты Нижний Новгород-Мюнхен

Билеты Казань-Мюнхен

Билеты Екатеринбург-Мюнхен

Билеты Челябинск-Мюнхен

Билеты Тюмень-Мюнхен

Билеты Омск-Мюнхен

Билеты Новосибирск-Мюнхен

Билеты Красноярск-Мюнхен

Замки Баден-Вюртемберга 2021: как добраться и что посмотреть

Замок Гогенцоллерн

Баден-Вюртемберг не только уголок удивительных природных красот, но и место выдающихся архитектурных сооружений. На территории региона можно найти множество сохранившихся в той или иной степени замков и дворцов, от некоторых остались только развалины, другие в ходе истории удивительным образом не пострадали, а третьи были бережно отреставрированы.

Так или иначе, на территории Баден-Вюртемберга существует целый маршрут по замкам и дворцам разных эпох и разных архитектурных стилей. Указать точное количество сохранившихся объектов сложно, но мы подобрали десять самых известных и выдающихся памятников истории и архитектуры Баден-Вюртемберга, которые стоит увидеть своими глазами, а также собрали информацию о том, как лучше добраться до каждого из них.

Замки Баден-Вюртемберга: топ-10

К топовым замкам Баден-Вюртемберга относятся Гейдельбергский замок и дворец Шветцинген, дворец Вайкерсхайм и дворец Брухзаль, штутгартский дворец Солитьюд и замок в Зигмарингене,  раштаттский дворец Фаворит и людвигсбургская резиденция, резиденция Урах и замок Гогенцоллерн, об этих объектах мы расскажем далее. Кроме того, к данному списку можно смело добавить и другие, менее значимые исторические объекты, такие как мангеймский барочный дворец, раштаттская резиденция, людвигсбургский дворец Фаворит, дворец в Кирхайме, меерсбургский новый дворец. Узнать информацию о них можно на страницах нашего онлайн-путеводителя в соответствующих разделах.

Гейдельбергский замок

Замок Гейдельберга считается классикой романтизма среди архитектурных сооружений Германии. И хотя от построенного 5 веков назад замка остались только экстерьеры, всё же место остается одним из самых посещаемых среди всех достопримечательностей Германии. Объясняется это сохранившейся здесь аутентичностью и особой атмосферой, которая присуща старинному городу Гейдельбергу. Замок открыт для посещения ежедневно с 8 утра до 6 вечера, вход платный.

Как добраться: Замок находится на природной возвышенности на окраине Гейдельберга, подняться в гору можно на фуникулере. Кратчайший путь добраться до Гейдельберга – это использовать региональный или скоростной поезд. Расписание поездов можно уточнить на ж/д сервисе Raileurope

gejdelberg
ptwo/Гейдельбергский замок

Дворец Шветцинген

Ещё один архитектурный объект находится неподалеку от Гейдельберга, в 8 км от него, в соседнем городе Шветцинген. Соответственно и дворцово-парковый комплекс, расположенный здесь, получил свое название по названию города. Архитектурный ансамбль в Шветцингене привлекает внимание и своей наружностью, и своими аутентичными интерьерами, а если и этого окажется мало, то рекомендуется обойти ландшафтный парк, который окружает дворец, здесь можно найти множество любопытных скульптур, строений, а также прекрасные сады.

Вход в сады и во дворец – платные, во дворце проводятся организованные экскурсии. Комплекс открыт ежедневно с  9 утра до 8 вечера (летом) и до 5 вечера (зимой). Как добраться: доехать до Шветцингена можно на поезде из Гейдельберга приблизительно за полчаса с небольшой пересадкой в Мангейме, либо воспользоваться такси. Расписание поездов можно уточнить на ж/д сервисе Raileurope.

shvetcingen
francois philipp/Шветцинген

Дворец Вайкерсхайм

Дворцово-парковый комплекс в Вайкерсхайме признан одним из лучших образцов барокко на территории южной Германии. Дополняют пышный дворец его сады, также выполненные в барочном стиле. Многочисленные залы дворца украшены скульптурами, хрусталем и изысканной отделкой, тогда как в садах Вайкерсхайма можно встретить большое количество статуй, фонтанов, а завершающим элементом всей композиции считается барочная арка.

Вход и во дворец, и в парк платный. Двери комплекса открыты ежедневно с  утра до 6 вечера. Как добраться: городок Вайкерсхайм находится поодаль от крупных городов Баден-Вюртемберга. Добраться сюда можно из Штутгарта на поезде с небольшой пересадкой в одном из более мелких городов. Приблизительное время в пути – от 2 до 2,5 часов в зависимости от длительности пересадки. Расписание поездов можно уточнить на ж/д сервисе Raileurope.

vajkershajm
florian bugiel/Вайкерсхайм

Дворец Брухзаль

Ещё одно восхитительное барочное здание расположено в городе Брухзаль, где находится одноименная брухзальская резиденция. Внутри дворца можно найти помещения с отреставрированными интерьерами, лепниной и расписными потолками и стенами, но главной достопримечательностью дворца считается барочная лестница, которая явилась чудом архитекторской мысли своего времени. Дворец открыт для посещения со вторника по воскресенье, с 10 утра до 5 вечера, вход платный. Как добраться: Брухзаль находится в непосредственной близости от Карлсруэ, добраться сюда можно на региональном поезде всего за 20 минут, без дополнительных пересадок. Поезда по маршруту Карлсруэ — Брухзаль ходят каждые 20 минут в течение всего дня. Расписание поездов можно уточнить на ж/д сервисе Raileurope.

bruhzal
schnella schnyder/Брухзаль

Штутгартский дворец Солитьюд

Совсем необязательно ехать куда-то в глубинку, чтобы полюбоваться уникальной местной архитектурой. В Штутгарте, административном центре Баден-Вюртемберга, сохранилось прекрасное архитектурное сооружение 18 века – дворец Солитьюд. Дворец считается южнонемецким аналогом Сан-Суси и выполнен в стиле барокко с элементами рококо и классицизма. Дворец Солитьюд долгие годы после своего строительства являлся летней резиденцией правителей Вюртембергской династии.

Осмотра заслуживают не только внешний облик здания, но и его внутренние помещения с многочисленными предметами искусства. Как добраться: В Штутгарт ходят прямые поезда из многих городов региона Баден-Вюртемберг. Расписание поездов можно уточнить на ж/д сервисе Raileurope. Дворец Солитьюд находится в черте города и легко достижим всеми видами общественного транспорта.

shtutgart
holinger88/Штутгартский дворец Солитьюд

Замок Зигмаринген

Небольшой городок Зигмаринген на юге Баден-Вюртемберга прославился благодаря величественному замку, который когда-то служил резиденцией для правящих династий. Замок имеет поистине исполинские размеры, а дополнительную монументальность ему придает его месторасположение на возвышенности относительно остального города. Самое прекрасное здесь то, что замку удалось сохранить не только свой внешний облик, но и исторические интерьеры. В настоящее время в залах замка расположены музей экипажей и музей оружия (коллекция уходит корнями в Средневековье).

Замок открыт ежедневно в течение всего года. В летний период часы работы замка – с 9 утра до 5 вечера, в зимний период – с 10 утра до 4 вечера. Вход платный, проводятся организованные экскурсии. Как добраться: Зигмаринген находится в стороне от крупных городов, поэтому поездка из Штутгарта займет около 2,5 часов на автобусе или 2 часа на региональном поезде. Ближайший к Зигмарингену относительно крупный город – это Ульм. Добраться из Ульма можно также на региональном поезде, время в пути – 1 час 15 минут. Расписание поездов можно уточнить на ж/д сервисе Raileurope.

zigmaringen
brian burger/Зигмаринген

Раштатский дворец Фаворит

Раштат примечателен сразу двумя дворцовыми комплексами. Один из них – официальная раштатская резиденция – расположена в центре города, второй – дворец Фаворит – выступал некогда в качестве летней резиденции местных правителей. Дворец Фаворит получит признание благодаря своей изящной барочной архитектуре, так характерной для 18-го века. Вокруг дворца разбит парк, открытый для посещения круглогодично.

Внутри дворца также проводятся экскурсии, но только в весенне-летний период (часы работы – с 10 утра до 6 вечера, вход во дворец платный, в парк – бесплатный). Как добраться: Раштат расположен поблизости от таких крупных городов региона, как Карлсруэ (в 20 км) и Баден-Баден (в 10 км). В обоих случаях добраться до города можно на поезде или на такси. Расписание поездов можно уточнить на ж/д сервисе Raileurope.

rashtatt
mel/Раштаттский дворец Фаворит

Людвигсбургская резиденция

Людвигсбург – настоящая жемчужина юго-западной Германии в плане архитектуры – здесь расположено сразу целых 3 дворца, но самым выдающимся образцом считается Людвигсбургская резиденция, которая стала тем костяком, вокруг которого и выстроился чуть позже сам город. Архитектура дворца относит нас к 18 веку и его барочным веяниям. Интерьеры дворца сохранились лишь частично, в частности отреставрированы и открыты для осмотра апартаменты герцога Карла. Кроме того, в здании дворца расположились музей моды и музей керамики.

Дворец открыт для посещения со вторника по воскресенье, с 10 утра до 5 вечера, вход в музеи оплачивается отдельно. Как добраться: ближайший крупный город, расположенный всего в 15 км, — это Штутгарт, куда летают прямые рейсы из России. Добраться из Штутгарта непосредственно в Людвигсбург можно на прямом поезде или такси (время в пути от 15 минут до получаса). Расписание поездов можно уточнить на ж/д сервисе Raileurope.

ljudvigsburg
torsten scholz/Людвигсбургская резиденция

Резиденция Урах

Городок Бад-Урах расположен чуть южнее Штутгарта и прославился благодаря сохранившемуся здесь замку 15 века постройки. Снаружи в этом массивном объекте едва ли можно угадать наличие утонченных залов в стиле Ренессанс, однако так и есть. Интерьеры замка сохранились в аутентичном виде, кроме того, замок может похвастаться коллекцией саней, которые остались здесь ещё со времен местонахождения правящих династий. Замок открыт для посещения ежедневно, вход платный, проводятся экскурсии. Как добраться: Из Штутгарта добраться до Бад-Ураха можно на поезде с небольшой пересадкой в Метцингене, время в пути составит чуть больше часа. Поезда ходят в течение дня с периодичностью 1 раз в час. Расписание поездов можно уточнить на ж/д сервисе Raileurope.

bad-urah
stefan fussan/Замок Урах

Замок Гогенцоллерн

Напоследок мы оставили один из самых выдающихся замков на юге Германии, по своей красоте и величию сопоставимый с баварским Нойшванштайном, — родовой замок династии Гогенцоллерн. Замок одиноко стоит на возвышенности, на высоте 850 метров и возвышается неприступной крепостью над окрестностями. Строительство замка пришлось ещё на 15 век, поэтому в архитектуре замка сразу же угадывается суровая готика.

Недавно замок был отреставрирован и вновь открыт для посещения туристами, после чего сразу же вышел на топовые места в рейтингах достопримечательностей Германии. Как добраться: Ближайший относительно крупный город поблизости – это Тюбинген, расположенный в 25 км от небольшого населенного пункта Бизинген, добравшись до которого, можно начинать путешествие к одиноко стоящему замку. Расписание поездов можно уточнить на ж/д сервисе Raileurope.

zamok-gogencollern
fredrik rubensson/Замок Гогенцоллерн

Будем рады ответить на Ваши вопросы в комментариях!

На заметку:

Отправляясь в путешествие по Германии, не забудьте оформить туристический страховой полис, который является обязательным уже на стадии оформления туристической визы. Страховку можно оформить самостоятельно, не выходя из дома. Для этого существуют специальные сервисы, такие как Tripinsurance, Cherehapa и другие. Приобрести полис можно в режиме онлайн, а затем распечатать его на обычном принтере.

Фото в начале статьи: jim trodel

Титизее 2021: как добраться, где остановиться, что посмотреть

titizee

Перейти в раздел:

Титизее – небольшое озеро, расположенное посреди лесов Шварцвальда. Несмотря на свои небольшие размеры, особенно в сравнении с Боденским озером, Титизее считается поистине востребованным курортным местом. Способствует этому рельеф местности, климат и чистейшая экология.

Титизее образовалось вследствие таяния ледника, поэтому неудивительно, что озеро расположилось у подножия самой высокой точкой Шварцвальда – горы Фельдберг, на территории земли Баден-Вюртемберг. Благоприятные ландшафтные условия делают востребованным отдых на Титизее круглогодично: летом здесь можно отдыхать у озера, зимой – кататься на лыжах с соседних горных склонов.

Основной туристический город на берегу озера – это Титизее-Нойштадт, именно здесь чаще всего останавливаются туристы, сюда же удобнее всего добираться из крупных городов Германии. Ближайший крупный город, расположенный в 25 км, — это Фрайбург, поэтому часто туристы совмещают посещение Фрайбурга с отдыхом на Титизее.

Как добраться до Титизее

Ближайшие к Титизее крупные города Германии, которые имеют международные аэропорты, это Франкфурт и Штутгарт. Добраться из этих городов до курорта можно на любом виде транспорта, будь то поезд, автобус или такси.

Как добраться до Титизее из Франкфурта

Расстояние между Франкфуртом и Титизее составляет чуть больше 300 км. Город Титизее-Нойштадт и Франкфурт соединены трассой № A5. Добраться из одного пункта в другой можно на поезде (требуется пересадка во Фрайбурге), на автобусе (требуется пересадка в Келе), либо на такси.

На поезде или на автобусе: С главного железнодорожного вокзала Франкфурта каждый час курсируют поезда в направлении Фрайбурга, откуда затем можно уехать в городок Титизее-Нойштадт, ближайший населенный пункт на озере. Общее время в пути составит около 3-х часов (пересадка во Фрайбурге незначительна по времени). От Франкфурта до Фрайбурга идут скоростные поезда, от Фрайбурга до Нойштадта – региональные. Расписание поездов можно уточнить на ж/д сервисе Raileurope.

Прямых автобусов по данному маршруту нет, зато можно добраться с небольшой пересадкой в городе Кель, расположенном на юге Германии, на границе с Францией. Автобусы ходят трижды в день с центрального железнодорожного вокзала Франкфурта или с терминала № 2 аэропорта Франкфурта. Время в пути – 6 часов, пересадка составляет около 1 часа.

Как добраться до Титизее из Штутгарта

Расстояние между Штутгартом и Титизее составляет около 150 км, их соединяет автомобильная трасса № A81. Добраться из Штутгарта на Титизее можно на поезде (с небольшой пересадкой), на автобусе (прямой), либо на такси.

На поезде или на автобусе: Прямых поездов между Штутгартом и Титизее-Нойштадтом нет, но можно добраться с небольшой пересадкой в одном из немецких городков по пути следования. Это может быть Тутлинген, Ротвейл и другие. Время в пути составит около 3 часов. На обоих отрезках пути курсируют региональные поезда, этим и обусловлена длительность поездки. Расписание поездов можно уточнить на ж/д сервисе Raileurope.

От аэропорта Штутгарта 1 раз в день курсирует прямой автобус до Титизее-Нойштадта. Время в пути – 3 часа. Автобус отходит по маршруту в 9.45 утра. Этот способ считается наиболее дешевым, цена билета в одну сторону стартует от 8 евро.

Как добраться до Титизее из Карлсруэ

Расстояние между Карлсруэ и Титизее составляет 170 км, они соединены трассой № A5, проходящей через Фрайбург. Добраться по маршруту можно на поезде (требуется небольшая пересадка, чаще всего, во Фрайбурге), на автобусе (пересадка в Келе) или на такси.

На поезде или на автобусе: Поезда по данному маршруту курсируют каждый час (а в дневные часы ещё чаще). Время в пути составит около 2-х часов. Пересадка во Фрайбурге незначительна по времени. На участке Карлсруэ–Фрайбург курсируют скоростные поезда, на участки Фрайбург-Титизее – региональные. Расписание поездов можно уточнить на ж/д сервисе Raileurope.

Дважды в день из Карлсруэ курсируют автобусы до Титизее с пересадкой в Келе. Время в пути может составить от 4 до 6 часов, в зависимости от длительности пересадки. Данный способ считается одним из самых дешевых, чтобы добраться до Титизее. Стоимость билета на оба сегмента пути составит не более 13 евро.

Титизее
habruno/Титизее

Где остановиться на Титизее

Титизее-Нойштадт – относительно небольшой курортный городок, поэтому здесь принято размещаться не в отелях, а в апартаментах или так называемых домах для отдыха. Титизее-Нойштадт представляет собой небольшой городок, расположенный в долине и окруженный горами. Здесь преобладает малоэтажная застройка, нет сетевых отелей, зато есть небольшие отели семейного типа, а также большие загородные дома, в которых предлагаются апартаменты для отдыха.

В Нойштадте есть несколько отелей разной категории звездности, а также отели по типу «постель и завтрак», но абсолютное большинство туристов, приезжающих на отдых на Титизее, выбирают апартаменты, съем которых здесь пользуется большим спросом. В «высокий» сезон (летом и во время рождественских каникул) лучше бронировать места размещения заранее, поскольку их количество ограничено.

Hochschwarzwald Ferienwohnung, апартаменты

Из данных апартаментов открывается прекрасный вид на Шварцвальд. Апартаменты расположены в тихой зеленой зоне, при этом до центра города с его ресторанами, кафе и магазинами можно добраться всего за 10 минут пешком. У апартаментов есть своя небольшая терраса, где летом можно устраивать барбекю. Вай-фай предоставляется бесплатно. Рядом находится бесплатная общественная парковка.

Апартаменты имеют отдельную спальню. Оснащение кухни включает в себя кофемашину, тостер, плиту, духовку, кухонные принадлежности, чайник, холодильник. Самые высокие оценки апартаменты получили за комфорт и чистоту. Также высоко оценены были месторасположение и соотношение цены и качества.  Заезд осуществляется с 15.00, выезд – до 11.00. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com.

Hotel Bären Titisee, 4 звезды

Данный отель расположен в пешей доступности от озера Титизее и имеет свой собственный крытый бассейн и ресторан местной кухни. Номера отеля оформлены в традиционном стиле и имеют балкон. На втором этаже отеля находится сауна, которой могут пользоваться бесплатно все гости отеля. Железнодорожная станция расположена в пешей доступности от отеля, поэтому сюда удобно добираться на поезде, но для тех, кто приехал на машине, работает бесплатная частная парковка.

В отеле есть номера разного уровня комфорта, но каждый из них оснащен телевизором, сейфом, феном, радио, балконом. Завтраки по типу «шведский стол» включены в стоимость. Лучшие оценки отель получил за чистоту и удобства в номерах, а также за работу персонала.

Заезд осуществляется с 15.00, выезд – до 11.00. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com.

Kaltenbach’s Appartements am Titisee, апартаменты

Данные апартаменты оформлены в современном стиле и удобно расположены относительно кафе, баров, ресторанов и железнодорожной станции (всё это находится в пешей доступности). Вай-фай предоставляется на всей территории апартаментов. Рядом находится бесплатная частная парковка (предварительный заказ не нужен).

Гости могут заказать различные по вместимости апартаменты (рассчитанные на 2,4 человек или номера-студио, рассчитанные на большее количество людей). Особенностью данных апартаментов является наличие включенного в стоимость завтраки. При этом сами апартаменты оснащены телевизором, феном, холодильником, посудомоечной машиной, чайником, духовкой, плитой, тостером, кофемашиной. Лучшие отзывы апартаменты получили за чистоту в номерах и работу персонала.  Заезд осуществляется с 14.00, выезд – до 11.00. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com.

Braviscasa Apartments Titisee, апартаменты

Апартаменты расположены в центре города, в пешей доступности от озера. Железнодорожная станция также находится поблизости, но для тех, кто прибыл на машине, имеется бесплатная частная парковка на месте. Вай-фай также предоставляется бесплатно. Также гости апартаментов могут воспользоваться сауной. Недалеко от апартаментов находится супермаркет и пекарня.

Гостям предлагается несколько видов апартаментов, в зависимости от расположения (этажности). В апартаментах можно найти балкон, телевизор, сейф, фен, холодильник, микроволновую печь, чайник, духовку, плиту, тостер, кофемашину, кухонные принадлежности. Лучшие отзывы апартаменты получили за чистоту в номерах, месторасположение и работу персонала. Заезд осуществляется с 15.00, выезд – до 09.30. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com.

Титизее
Timo Newton-Syms/Титизее

Что посмотреть на Титизее

Основные достопримечательности Титизее – природные. Помимо самого озера, здесь можно заниматься пешим туризмом, поскольку местность пролегает в лесах и горах Шварцвальда. Для туристов здесь разработано множество пеших и велосипедных маршрутов. Помимо этого, особой популярностью среди туристов пользуются здешние термы, а местные термальные комплексы считаются одними из самых качественных на территории Германии, наряду с комплексами Баден-Бадена. Есть в городке Титизее-Нойштадт и аквапарк, поэтому место вполне подходит и для отдыха всей семьей. В зимнее время Титизее тоже не пустует, поскольку здесь пролегают горнолыжные трассы, работают подъемники и другая необходимая инфраструктура.

Подъемники и лыжные трассы

Горнолыжный курорт Шнееберглифте-Вальдау расположен в 9 км от городка Титизее-Нойштадт. Для катания на лыжах и сноуборде здесь открыта 2,5 км трасса. Туристов обслуживает 3 подъемника. Трассы считаются легкими и подходят для начинающих. Стоимость дневного билета – от 19 евро для взрослых и 14 евро для детей. Курорт работает с середины декабря до середины марта. Для гостей открыта школа, обучающая катанию на лыжах, и ресторан.

Другая горнолыжная трасса, которая называется Шварценбах, находится на большей высоте и имеет более крутой угол наклона. Трассу обслуживает 1 подъемник. Стандартные часы работы подъемника – с 13.00 до 17.00. Здесь же можно покататься на тобогганах. Трассы Шварценбаха имеют разный уровень сложности и несколько различных направлений. Оба курорта расположены на склонах горы Фельдберг, которая считается самой высокой точкой всего Шварцвальда.

Титизее осенью
Dennis Schubert/Титизее осенью

Термы и аквапарк

В городке Титизее-Нойштадт находится знаменитый термальный комплекс Badeparadies, который располагает несколькими зонами отдыха – Galaxy (для активного отдыха), Palm Oasis и Wellness Oasis. В первой зоне – аквапарковой —  Вы можете найти более 25 водных аттракционов для активного отдыха, зона подходит и для взрослых, и для детей. Водные горки, бассейн с волнами, платформа для дайвинга – всё это можно найти в зоне Galaxy. Стоимость входа варьируется от времени пребывания (2 часа — 16 евро, целый день – 27 евро).

Вторая зона — Palm Oasis – представляет собой пальмовый оазис с бассейнами с подогревом и аквамассажем. Именно здесь можно отдохнуть в джакузи или сходить в паровую баню. Здесь же находится панорамный открытый бассейн, с которого открываются виды на Шварцвальд. Стоимость входа варьируется от 19 до 30 евро.

Третья зона — Wellness Oasis – подходит для спокойного отдыха, здесь расставлены шезлонги, имеется релаксирующий душ и несколько видов саун. Чтобы попасть в третью зону, необходимо доплатить 6 евро к выбранному билету. Аквапарковкая зона работает ежедневно с 14.00 до 18.00, остальные – с 10 утра до 10 вечера.

Титизее
esclarabunda/Титизее

Пешие туристические маршруты

Титизее находится в одной из самых живописных местностей во всей Германии, поэтому здесь разработано немало пеших и велосипедных маршрутов, которые имеют разный уровень сложности и разные дистанции, и соответственно выбрать маршрут можно по своему индивидуальному уровню подготовки.

Самыми легкими считаются маршруты вокруг непосредственно озера. Они не требуют подъема в горы, однако здесь открываются потрясающие виды на озеро. Данные маршруты довольно популярны у отдыхающих, поэтому тропы не бывают безлюдными. После прогулки вокруг озера всегда можно заняться водными развлечениями – покататься на кораблике, поплавать под парусом и испробовать более экстремальные водные аттракционы.

Самыми сложными и длительными маршрутами считаются так называемые Westweg, Mittleweg и Ostweg, уходящие вглубь Шварцвальда и исследующие различные его части. Чтобы не потеряться в лесу, в туристических центрах можно взять напрокат специальные GPS-навигаторы. Для тех, кто предпочитает пеший туризм сочетать со скалолазанием, есть возможность испробовать свои силы на горе Фельдберг. Снаряжение и гидов также можно найти в местных туристических центрах.

Шварцвальд
timo newton syms/Шварцвальд

Будем рады ответить на Ваши вопросы в комментариях!

На заметку:

Отправляясь в путешествие по Германии, не забудьте оформить туристический страховой полис, который является обязательным уже на стадии оформления туристической визы. Страховку можно оформить самостоятельно, не выходя из дома. Для этого существуют специальные сервисы, такие как Tripinsurance, Cherehapa и другие. Приобрести полис можно в режиме онлайн, а затем распечатать его на обычном принтере.

Фото в начале статьи: siggibyte

Людвигсбург 2021: как добраться, где остановиться, что посмотреть

dvorec-ljudvigsburga

Перейти в раздел:

Как добраться до Людвигсбурга

Людвигсбург находится в центральной части земли Баден-Вюртемберг, поблизости от ее административного центра – Штутгарта. Людвигсбург привлекает многочисленных туристов благодаря сохранившемуся здесь дворцово-парковому ансамблю, одному из самых больших в барочном стиле на территории Германии, а также благодаря району Рыночной площади, где сохранилось множество архитектурных памятников разных периодов и эпох. Добраться до Людвигсбурга не составляет труда, город соединен автомобильными и железнодорожными ветками со всеми крупными городами в округе, но удобнее всего добираться сюда из Штутгарта, поскольку расстояние между городами минимальное.

Как добраться до Людвигсбурга из Франкфурта

Расстояние между Франкфуртом-на-Майне и Людвигсбургом составляет около 190 км, города соединены трассой A6. Удобнее всего добираться из одного города в другой на поезде. По данному маршруту ходят как прямые поезда, так и поезда с небольшой пересадкой в Штутгарте (незначительной по времени).  Время в пути займет от 1,5 до 2,5 часов, в зависимости от длительности пересадки и типа поезда (региональный или скоростной). Поезда ходят в течение всего дня с небольшим перерывом между 3 и 5 утра. Поезда отправляются с центрального вокзала Франкфурта с периодичностью 1 раз в полчаса. Расписание поездов можно уточнить на ж/д сервисе Raileurope.

Как добраться до Людвигсбурга из Штутгарта

Расстояние между Штутгартом и Людвигсбургом составляет всего 15 км, поэтому это наиболее удобный и быстрый способ добраться в город. Соединяют Штутгарт и Людвигсбург автомобильная трасса № B27, а также железнодорожные маршруты.

На поезде: Поездка на региональном поезде по маршруту Штутгарт-Людвигсбург составит всего 12-15 минут. Поезда ходят в течение всего дня, с периодичностью 10-15 минут, а в час-пик ещё чаще. Расписание поездов можно уточнить на ж/д сервисе Raileurope. Билеты в Людвигсбург можно приобрести либо онлайн, либо в билетных кассах ж/д вокзала Штутгарта.

На такси: Добраться до Людвигсбурга можно и на такси, время в пути по трассе составит около 30 минут. Удобство такси в данном случае заключается в том, что можно добраться из/в любую точку города, а не только с/на железнодорожный вокзал. К тому же, такси решает проблему багажа, если Вы едете в Людвигсбург прямо из аэропорта Штутгарта. Заказать такси можно на стойке информации в аэропорту Штутгарта, либо заранее через интернет на сайте заказа трансферов Kiwitaxi.

Как добраться до Людвигсбурга из Карлсруэ

Расстояние между Карлсруэ и Людвигсбургом составляет около 80 км, оба города соединены трассой № A8, которая идет через Пфорцхайм и Эттлинген. Кроме того, добраться из одного города в другой можно на поезде.

На поезде: Карлсруэ и Людвигсбург соединяют прямые и пересадочные маршруты. Добраться на прямом региональном поезде можно за 1 час 10 минут, на поездах с пересадкой – за 1 час 15 минут. Поезда ходят в течение всего дня (прямые варианты ходят с периодичностью 1 раз в 2 часа). Расписание поездов можно уточнить на ж/д сервисе Raileurope. Билеты в Людвигсбург можно приобрести либо онлайн, либо в билетных кассах ж/д вокзала Карлсруэ.

Людвигсбург
Ben Ramsey/Людвигсбург

Где остановиться в Людвигсбурге

Людвигсбург – относительно небольшой город, поэтому здесь не так много мест размещений, хотя и представлены они всеми основными сетевыми отельными брендами. В целом, сервис отелей Людвигсбурга соответствует общегерманскому и общеевропейскому и может стать прекрасной альтернативой для остановки вблизи Штутгарта. Здесь расположено множество интересных достопримечательностей, обстановка спокойная и уютная, при этом имеется развитая инфраструктура, а до крупных городов региона от 10 до 50 км езды. В Людвигсбурге есть несколько крупных сетевых отелей, а также небольшое количество местных.

BLAUZEIT Designhotel by Libertas, 4 звезды

Этот отель Людвигсбурга расположен в самом центре города и предлагает своим гостям, помимо стандартных опций, спа-салон и лаундж-зону. Железнодорожная станция находится в радиусе меньше километра от отеля. Вай-фай предоставляется бесплатно, услуги частной парковки – платно.

В отеле есть одно и двухместные номера, а также номера бизнес-класса для гостей, прибывающих в город с деловыми целями. В номерах есть кондиционер, телевизор, телефон, радио. Завтраки, в зависимости от типа номера, могут быть включены в стоимость, а могут оплачиваться отдельно (уточняйте при бронировании). Лучшие отзывы отель получил за работу персонала и чистоту в номерах.

Имеется камера хранения багажа. Стойка регистрации принимает гостей круглосуточно. Стандартный заезд осуществляется с 14.00, выезд – до 12.00. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Hotellook.ru.

NH Ludwigsburg, 3 звезды

Отель удобно расположен относительно железнодорожной станции – всего в нескольких минутах ходьбы, поэтому отсюда удобно доезжать до Штутгарта. Отель располагает своим лобби-баром, вай-фай предоставляется бесплатно, имеется частная платная парковка на месте.

Стандартные номера отеля предлагают своим гостям сейф, кондиционер, фен, телефон, спутниковое телевидение, бесплатный вай-фай. Завтраки, в зависимости от типа номера, могут быть включены в стоимость, а могут оплачиваться отдельно. Завтраки сервируются по типу «шведский стол». Высшие оценки отель получил за месторасположение и чистоту в номерах.

Работает камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации. Заезд осуществляется с 15.00, выезд – до 12.00. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com.

Best Western Hotel Favorit, 3 звезды

Отель расположен поблизости от центра города, в пешей доступности от железнодорожного вокзала. Рядом находится платная общественная парковка. Вай-фай предоставляется бесплатно на всей территории отеля. Работает общий лаундж, камера хранения багажа, прачечная, конференц-зал.

В отеле есть номера разной категории – стандарт, комфорт, делюкс. В номерах можно найти вентилятор, фен, телефон, кабельное ТВ, мини-бар. Завтраки по типу «шведский стол» включены в стоимость. Высшие оценки отель получил за чистоту в номерах, работу персонала и месторасположение.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Заезд осуществляется с 15.00, выезд – до 11.00. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com.

ibis budget Ludwigsburg, 2 звезды

Сетевой отель Ибис расположен в 1 км от центра города и имеет общественную парковку поблизости. Отель предоставляет бесплатный вай-фай, услуги по хранению багажа, имеется конференц-зал.

В отеле есть одно, двух и трёхместные номера, которые оснащены всем необходимым: кондиционером, спутниковым телевидением и другими принадлежностями. Завтраки предоставляются за дополнительную плату. Лучшие оценки отель получил за месторасположение, чистоту в номерах, работу персонала. Также гости отеля оценили соотношение цены и качества предоставляемых услуг.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Заезд осуществляется с 14.00, выезд – до 12.00. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com.

Людвигсбург
Torsten Scholz/Людвигсбург

Что посмотреть в Людвигсбурге

Людвигсбург, прежде всего, знаменит своими дворцовыми комплексами. К таковым, в частности, относятся Людвигсбургская резиденция, дворец Фаворит и Дворец Монрепо, каждый из которых имеет свою многовековую историю. Помимо дворцового ансамбля Людвигсбург примечателен и своей старой частью города. На главной площади города – Рыночной – расположены сразу две церкви, являющиеся архитектурными памятниками.

Как правило, знакомство с Людвигсбургом начинается с осмотра его дворцового ансамбля. К удобству туристов, все три дворца находятся в непосредственной близости друг от друга, а окружает их красивейший ландшафтный парк. К слову сказать, Людвигсбургский дворец считается одним из самых масштабных архитектурных сооружений такого типа во всей Европе.

Людвигсбургская резиденция

Вопреки расхожему мнению, не дворец украсил город Людвигсбург, а сам город Людвигсбург берет свое начало со строительства дворца. Людвигсбургский дворец являлся резиденцией правителей Вюртембергского дома, и именно завершение его строительства ознаменовало начало строительства самого города вокруг дворца. Резиденция была выстроена в начале 18 веке в типичном для того времени стиле барокко и по сей день считается одной из самых больших барочных резиденций во всей Европе.

В настоящее время резиденция открыта для осмотра посетителями. Внутри можно осмотреть апартаменты одного из герцогов Вюртембергского дома Карла, барочную галерею, а также музей керамики и музей моды. Во дворце проводятся организованные экскурсии на английском и немецком языках. Дворец работает ежедневно с 10 утра до 5 вечера, музеи закрыты по понедельникам.

dvorec-ljudvigsburga
torsten scholz/Людвигсбургская резиденция

Дворец Фаворит

Дворец Фаворит – меньшее по размерам сооружение, нежели Людвигсбургская резиденция, однако не менее интересное в плане архитектуры. По своей форме дворец похож на огромную виллу или загородный дом. Построен он был вслед за резиденцией, в начале 18 века. Расположен дворец Фаворит в парке, чуть севернее главного дворца. Дворец Фаворит так же, как и главный дворец, выполнен в барочном стиле и соответствует единому стилю архитектурного комплекса.

Дворец открыт для посещения, сейчас в нем расположился музей, который был открыт после реставрации сооружения. Внутри здания воссоздано оригинальное убранство, соответствующее духу 18 века. Посетить дворец можно как отдельно, так и по единому билету, который открывает доступ во все 3 дворца, расположенные на территории парковой зоны.

dvorec-favorit
floppydisk67/Дворец Фаворит

Дворец Монрепо

Если главный дворец Людвигсбурга и дворец Фаворит выполнены в классическом барочном стиле, то дворец Монрепо, являвшийся загородной резиденцией герцога Карла, уже можно назвать образцом вычурного и замысловатого стиля рококо. Дворец расположен в главном парке города на берегу одноименного озера Монрепо. Его интерьеры приведены в соответствие с духом времени и выполнены в стиле наполеоновской эры. В летнее время здесь часто проводятся концерты на открытом воздухе, а также шоу фейерверков во время проведения дворцового феста.

monrepo
torsten scholz/Дворец Монрепо

Будем рады ответить на Ваши вопросы в комментариях!

На заметку:

Отправляясь в путешествие по Германии, не забудьте оформить туристический страховой полис, который является обязательным уже на стадии оформления туристической визы. Страховку можно оформить самостоятельно, не выходя из дома. Для этого существуют специальные сервисы, такие как Tripinsurance, Cherehapa и другие. Приобрести полис можно в режиме онлайн, а затем распечатать его на обычном принтере.

Фото в начале статьи: torsten scholz

Констанц 2021: как добраться, достопримечательности, отели

konstanc

Перейти в раздел:

Как добраться до Констанца

Город Констанц на Боденском озере является одним из популярных мест для отдыха, поскольку город имеет выход к озеру, богат на достопримечательности, кроме того, именно отсюда можно добраться на знаменитый остров цветов Майнау. Констанц находится на южном берегу Бодензее, на границе со Швейцарией. Добраться сюда можно из всех крупных городов – Франкфурта, Штутгарта и Карлсруэ на поезде, автобусе или на арендованном авто. Констанц считается одним из самых южных городов Баден-Вюртемберга наряду с Фрайбургом, однако, в отличие от Фрайбурга, Констанц имеет выход к Боденскому озеру, что делает его популярным курортным местом отдыха.

Как добраться до Констанца из Франкфурта

Расстояние между Франкфуртом и Констанцем составляет, без малого, 360 км. Города соединяет трасса № A81, проходящая мимо Мангейма, Карлсруэ и Штутгарта. Добраться до Констанца из Франкфурта можно на поезде (пересадочные маршруты), а также на автобусе.

На поезде или на автобусе: Прямых поездов между Франкфуртом и Констанцем нет, однако можно доехать с пересадкой, например, в Оффенбурге или Баден-Бадене. Длительность пересадки по времени не значительна, поэтому и на общее время в пути особенно не повлияет и составит около 4,5 часов. Уточнить расписание поездов можно на ж/д сервисе Raileurope.

Между городами курсируют, в основном, автобусы с пересадками, но один раз в день ходит прямой автобус, время в пути на котором составит около 6 часов. Автобус отходит от железнодорожного вокзала Франкфурта в 11 часов утра. Варианты с пересадками значительно разнятся по времени. Самый короткий вариант с пересадкой в Карлсруэ составит 6, 5 часов.

Как добраться до Констанца из Штутгарта

Расстояние между Штутгартом и Констанцем – 170 км. Добраться можно на поезде (пересадочные маршруты), либо на автобусе. Также, как вариант, можно воспользоваться арендой авто, тогда необходимо будет двигаться по трассе № A81.

На поезде или на автобусе: Из Штутгарта в Констанц идут поезда с пересадкой в Зингене, время в пути варьируется от 2,5 до 3 часов (в зависимости от типа поезда). Поезда по данному маршруту ходят в течение всего дня. Уточнить расписание поездов можно на ж/д сервисе Raileurope.

В данном случае, добраться из Штутгарта в Констанц будет даже быстрее и удобнее на автобусе, чем на поезде. Время в пути по прямому маршруту (без необходимости пересадок) составит около 2-х часов. Автобусы ходят от 5 до 7 раз в день. Самый ранний отправляется в 6.50, самый поздний отходит в 19.30. Обратите внимание, место посадки может быть разное – железнодорожный вокзал Штутгарта, аэропорт Штутгарта, остановки Корнвестхайм или Бёблинген.

Боденское озеро
Patrick Nouhailler/Боденское озеро

Отели Констанца

При выборе отеля в Констанце стоит учитывать его месторасположение. Если основной целью Вашей поездки является отдых у озера, то стоит искать отели у первой линии. Если Вы едете в Констанц за отдыхом экскурсионным и за посещением острова цветов Майнау, то имеет смысл выбирать отель в старом городе, где расположены наиболее живописные архитектурные достопримечательности.

ABC Hotel, 3 звезды

Данный отель имеет удобное расположение относительно железнодорожной станции, которая находится в пешей доступности. Боденское озеро находится в 1 км от отеля. Поблизости расположена автобусная остановка, от которой можно добраться до исторической части города. Отель предлагает своим гостям воспользоваться бесплатным вай-фаем и бесплатной частной парковкой (предварительный заказ не требуется). Также при необходимости можно воспользоваться сервисами прачечной и глажки одежды.

Все номера отеля имеют просторный вид, можно выбрать одно, двухместное размещение или вариант джуниор-сьют. Внутри можно найти мини-кухню, телевизор, фен, телефон, радио, мини-бар, кофемашину. Завтраки по типу «шведский стол» включены в стоимость. Завтраки данного отеля стабильно получают высокие оценки от гостей. Также гости отеля высоко оценили работу персонала и качество предоставляемого вай-фая.

Заезд осуществляется с 14.00, выезд – до 11.00. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com.

ibis Konstanz, 3 звезды

Отель находится в 5 минутах ходьбы и от Бодензее, и от исторической части города. К услугам гостей представляется выход к пляжу и крытый бассейн. В летнее время для отдыха можно использовать открытую террасу. В отеле работает круглосуточный бар. Поблизости находится платная общественная парковка. Работает камера хранения багажа.

Отель предлагает одно и двухместные номера, в которых можно найти кондиционер, телевизор, фен, телефон, радио. Завтраки по типу «шведский стол» предоставляются за отдельную плату. Лучшие отзывы отель получил за месторасположение и чистоту в номерах.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Заезд осуществляется с 15.00, выезд – до 12.00. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com.

B&B Hotel Konstanz, 2 звезды

Этот новый отель предлагает услуги по типу «постель и завтрак». Гости отеля могут воспользоваться бесплатным вай-фаем, работающим на всей территории, а также бесплатной парковкой. Отель расположен на отдалении от основных достопримечательностей и озера, однако до них можно с легкостью добраться на общественном транспорте, остановка которого находится рядом с отелем.

В отеле на выбор есть одно, двух, трехместные номера, а также семейные номера, рассчитанные на большее количество гостей. Комнаты оснащены кондиционером, телевизором, телефоном. В отеле работает лифт. Завтраки предоставляются за дополнительную плату. Лучшие отзывы отель получил за чистоту в номерах и соотношение цены и качества предоставляемых услуг.

Заезд осуществляется с 14.00, выезд – до 12.00. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com.

City Hotel Konstanz

Этот отель Констанца семейного типа расположен на центральной пешеходной улице города. Поблизости находятся многочисленные кафе, рестораны и магазины. Отель предлагает своим гостям оснащение бесплатным вай-фаем, открытую террасу для отдыха, сервис по хранению багажа. Рядом находится платная общественная парковка.

В отеле есть одно, двух и трехместные номера, оснащенные всем необходимым. В стоимость номера также включен завтрак по типу «шведский стол». Наивысшие оценки отель получил за месторасположение, работу персонала и чистоту в номерах. Отдельно было отмечено качество предоставляемого вай-фая.

Заезд осуществляется с 15.00, выезд – до 11.00. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com.

Остров Майнау на Боденском озере
Patrick Nouhailler/Остров Майнау на Боденском озере

Достопримечательности Констанца

Констанц является основной отправной точкой для посещения острова цветов Майнау, расположенного в акватории Боденского озера. Однако, решив посетить Майнау, не пренебрегайте осмотром самого городка Констанц, поскольку здесь сохранилось немало исторических памятников и интересных мест.

Главной исторической достопримечательностью Констанца считается Кафедральный собор Девы Марии, построенный ещё в 15 веке. Этот массивный готический собор привлекает как своим внешним видом, так и внутренним убранством, где сохранились аутентичные элементы и различные художественные работы.

Кроме того, в городе сохранился и ещё более древний памятник истории – бенедиктинское аббатство, строительство которого приписывается чуть ли к 900 г. н.э. Разумеется, с тех времен здание не раз перестраивалось и реставрировалось, но, тем не менее, оно продолжает представлять собой значимое архитектурное и историческое сооружение. В настоящее время в здании расположен археологический музей, который рассказывает о жизни и быте местных народов.

Чтобы увидеть весь город, как на ладони, имеет смысл подняться на гору Гиссберг, где расположен университет Констанца, его ботанические сады и смотровая площадка. Само по себе здание университета также представляет определенный интерес, поскольку здешнее высшее учебное заведение считается одним из старейших в Германии. Ботанические сады университета тоже открыты для посещения.

Кафедральный собор
LenDog64/Кафедральный собор

Остров цветов Майнау

Сам по себе остров Майнау – это громадный ландшафтный сад, посреди которого гордо возвышается  дворец династии Бернадотов. Сад условно поделен на зоны, в зависимости от растений и цветов, произрастающих здесь. Именно потому, что на острове существует такое разнообразие флоры, посещать его можно практически круглогодично. В разные месяцы года расцветают всё новые и новые виды растений и цветов. Увидеть здесь можно и зону многолетних цветов, и зону, отведенную только под один вид, например, зону георгинов или гортензий, роз или рододендронов. Некоторые, особо нежные растения, организованы в оранжереи, так здесь можно найти оранжерею бабочек или пальмовую оранжерею.

Помимо садов, посетить на острове можно и резиденцию Бернадотов, и другие любопытные строения, расположенные на территории острова, а также дендрарий, секвойную аллею, оригинальные, украшенные разными сортами цветов, лестницы и террасы.

Майнау
patrick-nouhailler/Майнау

Будем рады ответить на Ваши вопросы в комментариях!

На заметку:

Отправляясь в путешествие по Германии, не забудьте оформить туристический страховой полис, который является обязательным уже на стадии оформления туристической визы. Страховку можно оформить самостоятельно, не выходя из дома. Для этого существуют специальные сервисы, такие как Tripinsurance, Cherehapa и другие. Приобрести полис можно в режиме онлайн, а затем распечатать его на обычном принтере.

Фото в начале статьи: pixelteufel

Раштатт 2021: как добраться, где остановиться, что посмотреть

rashtatt

Перейти к разделу:

Как добраться до Раштатта

Раштатт – небольшой, но богатый на достопримечательности город в немецкой земле Баден-Вюртемберг, расположенный в нескольких километрах от Баден-Бадена и Карлсруэ. В городе и его окрестностях сохранились великолепные образцы архитектуры своей эпохи в виде дворцов, ратуш, капелл и прочих сооружений. Раштатт одинаково подойдет и тем туристам, которые хотят познакомиться с архитектурой юго-запада Германии поближе, и для тех, кто хотел бы остановиться в радиусе досягаемости от известного водно-минерального курорта Баден-Баден.

Раштатт расположен в Баден-Вюртемберге, недалеко от границы с Францией. Добираться сюда удобно как из более крупных городов, таких как Штутгарт или Франкфурт, так и из более мелких – Карлсруэ или Баден-Бадена.

Как добраться до Раштатта из Франкфурта

Расстояние между Франкфуртом и Раштаттом составляет 165 км, их соединяет трасса A5. Прямых поездов между городами нет, но есть варианты с пересадками в Баден-Бадене или Карлсруэ, при этом время в пути составит от 1,5 до 2 часов (пересадка по времени не значительна). Расписание поездов можно уточнить на ж/д сервисе Raileurope. Билеты до Раштатта можно приобрести онлайн, либо в билетных кассах ж/д вокзала Франкфурта. Автобусного сообщения между городами нет.

Как добраться до Раштатта из Штутгарта

Расстояние между Штутгартом и Раштаттом составляет порядка 100 км. Они соединены между собой трассой № A8. Между городами курсируют пересадочные поезда (пересадка в Карлсруэ) Время в пути – чуть больше часа. Поезда отправляются с периодичностью 1 раз в час. Расписание поездов можно уточнить на ж/д сервисе Raileurope. Автобусного сообщения между городами нет.

Как добраться до Раштатта из Карлсруэ

Раштатт находится в 20 км от Карлсруэ. Добираться до городка удобно и на поезде, и на наземном транспорте. Время в пути на прямом поезде составит всего 20 минут. Поезда курсируют каждые 15-20 минут в течение всего дня. Расписание поездов можно уточнить на ж/д сервисе Raileurope. Билеты до Раштатта можно приобрести онлайн, либо в билетных кассах ж/д вокзала Карлсруэ.

Как добраться до Раштатта из Баден-Бадена

Аналогично Карлсруэ, добраться до Раштатта можно и из Баден-Бадена. Расстояние между городами составляет всего несколько км. Доехать на поезде можно всего за 10 минут на прямом региональном поезде, который курсирует на протяжении всего дня с большой частотой. Расписание поездов можно уточнить на ж/д сервисе Raileurope.

Раштат
Ingo/Раштатт

Где остановиться в Раштатте

Отели Раштатта имеют все необходимые стандартные опции, большинство из них находится в центре города, откуда удобно осматривать местные памятники и достопримечательности. Кроме того, небольшие размеры города позволяют совершать пешие прогулки к любому и интересных мест города. В стоимость номера уже входят все налоги, а также, зачастую, для привлечения туристов, отели включают в стоимость проживания и завтраки.

Ibis Styles Rastatt Baden Baden, 3 звезды

Отель относится к сетевому бренду Ibis и имеет весь перечень стандартных возможностей. Кроме того, гостям отеля предлагается воспользоваться террасой, фитнес-центром, баром и местами, отведенными для барбекю. Вай-фай предоставляется бесплатно на всей территории. Имеется частная платная парковка. Работает камера хранения багажа.

Отель располагает одно, двухместными номерами, а также номерами семейного типа, рассчитанными на большее количество гостей. В комнатах можно найти сейф, кондиционер, фен, телевизор, телефон, радио. Завтраки включены в стоимость. Лучшие отзывы отель получил за чистоту в номерах, месторасположение и качество предоставляемого вай-фая.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Заезд осуществляется с 15.00, выезд – до 12.00. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com.

Best Western Hotel Rastatt, 3 звезды

Ещё один сетевой отель удобно расположен относительно железнодорожного вокзала и главной автомагистрали, ведущей к Баден-Бадену (расстояние между городами составляет 11 км). Отель предлагает своим гостям бесплатный вай-фай и бесплатную общественную парковку. Работает камера хранения багажа.

В отеле есть стандартные и улучшенные номера, а также полулюксы. Внутри можно найти пресс, фен, телевизор, телефон, радио, мини-бар. Завтраки включены в стоимость. Лучшие оценки отель получил за работу персонала и чистоту в номерах.

Стойка регистрации принимает гостей 24 часа в сутки. Стандартный заезд осуществляется с 15.00, выезд – до 12.00. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com.

Bildungshaus St. Bernhard — Wohnen und Tagen, 2 звезды

Отель расположен в центре города, в историческом здании. Исторические достопримечательности Раштатта находятся в пешей доступности, водный курорт Баден-Баден в 12 км. Отель предлагает своим гостям бесплатную частную парковку, а также бесплатный вай-фай на всей своей территории. Имеется камера хранения багажа. В летнее время года работает открытый бассейн.

В стандартных номерах отеля можно найти гостиный уголок, фен, телевизор, беспроводной интернет. Завтраки предоставляются за дополнительную плату. Наивысшие оценки отель получил за чистоту в номерах, работу персонала и качество предоставляемого вай-фая.

Заезд осуществляется с 10.00, выезд – до 09.30. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com.

Landgasthaus Kreuz beim Tom, 2 звезды

Отель находится за городом, в тихом зеленом месте, недалеко от автомагистрали, ведущей к Баден-Бадену. Из отеля удобно совершать пешие и велосипедные прогулки. Предоставляется прокат велосипедов. Отель также предлагает своим гостям бесплатный вай-фай и бесплатную общественную парковку. Кроме того, отель располагает собственным рестораном и пивным садиком.

В номерах отеля можно найти всё необходимое, выполнены они в эко-стиле с традиционными немецкими мотивами. Гостям подается завтрак по типу «шведский стол». Самые высокие оценки отель получил за работу персонала, чистоту в номерах и соотношение цены и качества предоставляемых услуг.

Заезд осуществляется с 17.00, выезд – до 10.00. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com.

Раштат
Saimul Hassan/Раштатт

Что посмотреть в Раштатте

Главными архитектурными памятниками Раштатта считаются сохранившиеся здесь дворцы (Раштаттский дворец и дворец Фаворит). Также немалый интерес представляют ратуши и церкви разных эпох и архитектурных стилей. Сохранились в Раштатте и фрагменты древних крепостных сооружений, а также некоторые другие исторические постройки.

Раштаттский дворец и дворец Фаворит

Раштаттский дворец расположен в сердце города и некогда являлся резиденцией немецких предводителей. Строительство дворца пришлось на начало 18 века, а внешний облик здания наиболее походит на стиль версальского барокко. Дворец окружен обширными парковыми зонами. Во дворце проводятся экскурсионные туры, в ходе которых можно осмотреть помещения и залы, выполненные в пышных стилях барокко и рококо. Часть здания занимает музей военной истории, вход туда отдельный. Дворец открыт ежедневно с 10 утра до 5 вечера в летнее время и до 4 вечера в зимнее.

rashtattskij-dvorec
florian bugiel/Раштаттский дворец

В пригороде Раштатта расположен ещё один великолепно сохранившийся дворец, название которого Фаворит. Этот дворец также выполнен в стиле барокко и имеет в округе обширные парковые зоны. Строительство дворца пришлось на начало 18 век, он был построен вслед за Раштаттским дворцом. Дворец открыт для посещения в период с середины марта по середину ноября, внутри проводятся экскурсионные туры. Часы работы дворца – с 10 утра до 6 вечера. Парковая зона открыта круглогодично, вход в неё свободный.

dvorec-favorit
florian bugiel/дворец Фаворит

Другие исторические достопримечательности Раштатта

К другим интересным местам Раштатта можно смело отнести павильон 18 века Пагоденбург, который был построен для времяпрепровождения придворных дам. До наших дней павильон сохранился в целостном состоянии, и заслуживает отдельного внимания туристов. Также внимания заслуживает и раштаттская капелла 18 века постройки, выполненная в неоклассическом стиле и имеющая богатое внутренне убранство.

Также в городе сохранились различные кирхи и соборы. К таковым, в частности, относятся кирха святого Бернарда, евангелическая городская кирха, но наибольший архитектурный интерес представляет собой церковь Святого Александра. Эта католическая церковь была построена в середине 18 века и имеет пышное наружное убранство. Также к историческим памятникам город относится водонапорная башня, построенная в начале 20 века.

rashtattskaja-cerkov
gunter hentschel/Раштаттская церковь Святого Александра

Будем рады ответить на Ваши вопросы в комментариях!

На заметку:

Отправляясь в путешествие по Германии, не забудьте оформить туристический страховой полис, который является обязательным уже на стадии оформления туристической визы. Страховку можно оформить самостоятельно, не выходя из дома. Для этого существуют специальные сервисы, такие как Tripinsurance, Cherehapa и другие. Приобрести полис можно в режиме онлайн, а затем распечатать его на обычном принтере.

Фото в начале статьи: ingo

Бодензее 2021: как добраться, где остановиться, что посмотреть

bodenskoe-ozero

Перейти к разделу:

Как добраться на Боденское озеро

Боденское озеро, или как его ещё называют, Бодензее находится на юге Германии и расположено на территории двух земель – Баден-Вюртемберга и Баварии. Также, с другой стороны озеро располагается на берегах Швейцарии и частично Австрии. Само озеро условно делится на верхнее и нижнее, в его акватории расположен остров Майнау. Бодензее в Германии является популярным курортным местом отдыха.

Самыми крупными городами на озере с немецкой стороны считаются Фридрихсхафен, Меерсбург и Констанц в Баден-Вюртемберге и Линдау в Баварии. До первых трёх удобнее добираться из таких крупных городов, находящихся в относительной близости, как Франкфурт-на-Майне, Штутгарт или Карлсруэ. До Линдау удобнее добираться из Мюнхена.

Как добраться на Боденское озеро из Франкфурта-на-Майне

Расстояние между Франкфуртом и Боденским озером составляет в среднем около 400 км. Добраться из Франкфурта до Фридрихсхафена можно на поезде с пересадкой в Ульме или Штутгарте, либо на прямом автобусе. Уточнить расписание рейсов можно соответственно на ж/д сервисе Raileurope.

Добраться до Меерсбурга можно только с пересадкой во Фридрихсхафене, поскольку в Меерсбурге отсутствует железнодорожная станция. Доехать из Фридрихсхафена непосредственно до Меерсбурга можно на такси, расстояние составляет около 15 км

До Констанца прямых поездов из Франкфурта нет, но можно доехать с пересадкой в Оффенбурге, время в пути – около 4,5 часов. Один раз в день ходит и прямой автобус, который отправляется с центрального железнодорожного вокзала Франкфурта в 11 утра, время в пути – без малого 6 часов.

Как добраться на Боденское озеро из Штутгарта

Расстояние между Штутгартом и Бодензее составляет в среднем 200 км. Из Штутгарта во Фридрихсхафен можно добраться как на прямом региональном поезде, так и на скоростном поезде с небольшой по времени пересадкой в Ульме. На автобусе можно также добраться по прямому маршруту, либо по маршруту с пересадкой во Фрайбурге. Уточнить расписание поездов можно на ж/д сервисе Raileurope.

До Меерсбурга  можно доехать аналогично, предварительно добравшись до Фридрихсхафена, поскольку ближайшая ж/д станция расположена именно там.

Прямых поездов до Констанца из Штутгарта нет, но есть варианты с пересадками в Зингене (время в пути – около 3 часов). Но прямые автобусы по маршруту ходят ещё быстрее, в пределах 2 часов в пути. Автобусы отходят как из центра города, так и из аэропорта Штутгарта. Прямые автобусы ходят по маршруту более 5 раз в день.

Как добраться на Боденское озеро из Карлсруэ

Расстояние между Карлсруэ и Боденским озером (или озером Констанц, как его ещё называют) составляет 250 км. Прямого железнодорожного или автобусного сообщения между Карлсруэ и Фридрихсхафеном нет, но есть варианты с пересадками в Зингене или Ульме (поезд) или во Фрайбурге (автобус). Уточнить расписание поездов можно на ж/д сервисе Raileurope.

До Меерсбурга необходимо добираться аналогично, как и до Фридрихсхафена, расстояние в 15 км между Фридрихсхафеном и Меерсбургом удобнее всего преодолеть на такси.

Удобнее всего добираться из Карлсруэ до городка Констанц. Между населенными пунктами курсируют прямые региональные поезда (время в пути – около 3 часов). Поезда ходят в течение всего дня. Уточнить расписание поездов можно на ж/д сервисе Raileurope. Дважды в день курсируют и прямые автобусы (время в пути, без малого, 4 часа).

Бодензее
Ștefan Jurcă/Бодензее

Где остановиться на Боденском озере

Все отели Бодензее делятся на городские и загородные, которые нужно выбирать по принципу, хотите ли Вы оставаться в центре культурной жизни, либо хотите отдохнуть на природе. Также при выборе отеля стоит учитывать расстояние до самого озера. Некоторые отели имеют свой выход к пляжу, тогда как другие расположены в нескольких км от побережья. Поскольку Бодензее считается популярным курортом именно в летнее время, то для отдыха в «высокий» сезон стоит резервировать места размещения заблаговременно.

Bodensee-Hotel Sonnenhof, 4 звезды

Данный отель расположен в городке Кресброн. Отель может предложить своим гостям панорамные виды на озеро, собственный пляж, спа-центр, бассейн, ресторан. Парковка и интернет для гостей отеля предоставляется бесплатно. Отель расположен в 2 км от железнодорожной станции Кресброна.

В отеле есть стандартные номера, делюксы, премиумы и люксы. Во всех номерах есть сейф, мини-бар, фен, телевизор, телефон, радио. Часть номеров оснащена балконами. Завтраки включены в стоимость. Наивысшие оценки отель получил за чистоту и удобства в номерах, а также за месторасположение.

В отеле работает камера хранения багажа. Заезд осуществляется с 15.00, выезд – до 12.00. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com.

Hotel Der Löwen, 3 звезды

Отель находится в городке Хагнау, в его зеленой зоне и считается отелем загородного типа. Здесь можно найти частный пляж, японский садик, ресторан в традиционном стиле, террасу. До ближайшего ж/д вокзала – около 10 км. Вай-фай предоставляется бесплатно на всей территории отеля. Имеется бесплатная частная парковка на месте.

В номерах можно найти всё необходимое для отдыха, включая телефон, радио, спутниковое телевидение. Сам отель разместился в уютном историческом здании. Лучшие отзывы отель получил за чистоту в номерах и работу персонала.

Заезд осуществляется с 14.00, выезд – до 11.00. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com.

Landhaus Müller, 3 звезды

Данный отель находится в городке Имменштадт. Боденское озеро находится в пешей доступности. Отель предлагает своим гостям воспользоваться сауной, бесплатной парковкой и беспроводным интернетом на всей своей территории.

В отеле имеются одно и двухместные номера, большинство из которых оснащены балконами. Завтраки по типу «шведский стол» включены в стоимость и сервируются в саду или на террасе. В номерах можно найти телевизор, телефон, мини-бар, холодильник. Лучшие оценки отель получил за работу персонала и чистоту в номерах.

Заезд осуществляется с 15.00, выезд – до 10.30. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com.

Seehotel Kressbronn

Отель находится в зеленой зоне города Кресброна, в 15 минутах ходьбы от центра. Отель имеет собственный пляж и террасу на берегу озера. Также на территории отеля работает ресторан местной кухни. Поблизости имеется бесплатная общественная парковка. Вай-фай на территории отеля предоставляется бесплатно.

В отеле имеются одно и двухместные номера. Часть номеров имеет виды на озеро, часть – на сад. Внутри можно найти телефон, телевизор, сейф, фен. Завтраки включены в стоимость. Лучшие отзывы от гостей отель получил за свое месторасположение и чистоту в номерах.

Заезд осуществляется с 15.00, выезд – до 11.00. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com.

Бодензее
Patrick Nouhailler/Бодензее

Что посмотреть на Боденском озере

К достопримечательностям Бодензее, помимо непосредственно живописных морских видов, относятся многочисленные архитектурные памятники городов, расположенных на берегу озера. К тому же, ещё одной уникальной достопримечательностью Боденского озера считается остров цветов Майнау, куда удобнее всего добираться из городка Констанц, который находится на южном берегу озера.

Фридрихсхафен

Фридрихсхафен известен сразу несколькими историческими памятниками, сохранившимися здесь. К примеру, внимания заслуживает призамковая церковь 17 века, а также католические церкви Святого Николая и святого Петруса Канисиуса. Но наибольшую известность город получил благодаря развитию здесь дирижаблестроения. В городе расположено сразу несколько музеев, посвященных воздухоплаванию. Кроме того, часто над самим Боденским озером можно увидеть летающих цепеллинов. Подробнее о Фридрихсхафене—>.

fridrihshafen
lars steffens/Фридрихсхафен

Меерсбург

Меерсбург может похвастаться сразу двумя замками, которые сохранились здесь. Один из них, так называемый Старый замок относится к 7 веку создания, второй – Новый – был построен в веке 18-ом. Оба замка открыты для осмотра посетителями, сейчас здесь расположены музеи. Кроме того, Меерсбург может похвастаться своим термальным комплексом, который был открыт недавно, но уже приобрел известность и вполне может посоперничать с термами Баден-Бадена. Современный и оснащенный термальный комплекс Меерсбурга может похвастаться наличием нескольких бассейнов, саун, парных и хаммамов, водными аттракционными и гидромассажными установками. Подробнее о Меерсбурге—>.

Меерсбург
stefan jurca/Меерсбург

Линдау

В Линдау сохранилось не так много исторических памятников, город больше подходит для неспешных прогулок вдоль озера, нежели для осмотра достопримечательностей. Тем не менее, к архитектурным памятникам Линдау можно отнести, к примеру, католическую церковь Святой Марии, украшенную картинами мастеров барокко, старую городскую ратушу, которая была построена ещё в начале 15 века, башню-маяк Мангтурм, строительство которой пришлось на 11-12 века. Заслуживает внимания и городской музей Линдау, рассказывающий об истории края. На набережной города расположено множество привлекательных строений, вилл, небольших дворцов и замков, а также парк в тосканском стиле. Подробнее о Линдау—>.

lindau
keith roper/Линдау

Констанц

Констанцу повезло больше с количеством архитектурных сооружений, заслуживающих внимания. Старая часть города сохранилась практически в нетронутом виде, поэтому, гуляя здесь, можно встретить немало исторических зданий. Центральным историческим памятником города считается Кафедральный собор Девы Марии. Строительство его пришлось на 15 век, а внешний облик выполнен в готическом стиле.

Привлекает внимание и здание местного бенедиктинского аббатства, которое было построено ещё 10 веков назад. Сейчас в его помещениях расположился археологический музей. Обязательно стоит осмотреть и университет Констанца с его ботаническими садами, расположенными на горе Гиссберг, с которой открывается вид на старый город. Есть в Констанце и свой океанариум, который будет интересен и взрослым, и детям. А ещё Констанц является отправной точкой для путешествия на остров цветов Майнау, но об этом далее.

Constance
LenDog64/Констанц

Остров Майнау на Боденском озере

Посетить остров Майнау – это отличная идея, как провести отдых на Боденском озере. Остров Майнау представляет собой третий по величине остров на озере, с материковой частью (одним из районов города Констанц) он соединен автомобильно-пешеходным мостом. Здесь разбит обширный ландшафтный сад с редкими видами деревьев, кустарников, растений и цветов. Кроме того, здесь находится барочный дворец-резиденция шведской семьи Бернадот, окруженный изящными оранжереями.

Посещать остров имеет смысл, начиная с ранней весны, поскольку здесь постоянно зацветают всё новые и новые виды растений и цветов, непрерывно сменяя друг друга в течение года. Оранжерея бабочек открыта круглогодично с 10 утра до 5 вечера в зимнее время и до 7 вечера в летнее. Резиденция открыта для посещения с 10 утра до 5 вечера. Пальмовая оранжерея работает с 9 утра до 9 вечера летом и до 5 вечера зимой. Билеты на вход можно приобрести на месте, либо заранее на официальном сайте острова.

На Майнау находится множество отдельных секций, разделенных по видам растений. Так, здесь можно найти сад георгинов, дендрарий, сад многолетних цветов, секвойную аллею, террасу, выполненную в средиземноморском стиле, поляну весенних видов цветов, лестницу из цветов итальянских сортов, платановую аллею, гортензиевый уголок, променад кустовых роз, рододендроновый склон, а также множество интересных и оригинальных строений и скульптур. Подробнее о Констанце и острове цветов—>.

majnau
pixelteufel/Майнау

Будем рады ответить на Ваши вопросы в комментариях!

На заметку:

Отправляясь в путешествие по Германии, не забудьте оформить туристический страховой полис, который является обязательным уже на стадии оформления туристической визы. Страховку можно оформить самостоятельно, не выходя из дома. Для этого существуют специальные сервисы, такие как Tripinsurance, Cherehapa и другие. Приобрести полис можно в режиме онлайн, а затем распечатать его на обычном принтере.

Фото в начале статьи: keith roper

Меерсбург 2021: как добраться, где остановиться, что посмотреть

meersburg

Перейти в раздел:

Как добраться до Меерсбурга

Меерсбург является настоящей малой жемчужиной Боденского озера и земли Баден-Вюртемберг. Городу удалось сохранить свое средневековое очарование, здесь можно найти многочисленные исторические достопримечательности и музеи. Панорама города одинаково привлекательна и своими рукотворными памятниками, и природными красотами.

Добраться в Меерсбург можно при помощи регулярных рейсов из России в Штутгарт или Франкфурт. Затем доехать непосредственно до курортного городка Меерсбург можно на наземном транспорте, будь то автобус или такси. В Меерсбурге нет железнодорожной станции, ближайшая расположена в 6 км, в городке Мюльхофен, чуть дальше, в 15 км ж/д станция Фридрихсхафена. Как вариант, можно арендовать авто и путешествовать на нём, поскольку в Германии развита система скоростных трасс – автобанов.

Как добраться в Меерсбург из Франкфурта

Расстояние между Франкфуртом и Меерсбургом составляет около 370 км. Города соединяет трасса № A81. Прямого железнодорожного или автобусного сообщения между городами нет, но можно добраться на автобусе с пересадкой в Мюнхене (более длительный вариант), либо на поезде до Фридрихсхафена, а затем на такси до Меерсбурга (более быстрый).

На автобусе: Из аэропорта Франкфурта (терминал № 2) и с железнодорожного вокзала в течение всего дня отходят автобусы в Мюнхен, откуда затем можно пересесть на автобус до Меерсбурга. Такая поездка может занять от 7,5 до 11 часов, в зависимости от длительности пересадки. Прямого автобусного сообщения между городами нет.

Как добраться в Меерсбург из Штутгарта

Расстояние между Штутгартом и Меерсбургом составляет 185 км. Их соединяет трасса № A81. Добраться до курорта можно на автобусе (с небольшой пересадкой), либо на поезде до Фридрихсхафена, а затем на такси непосредственно до Меерсбурга.

На автобусе: Между Штутгартом и Меерсбургом курсируют пересадочные автобусы. Длительность поездки – от 4 до 6 часов, в зависимости от пересадки. Пересадка может осуществляться в таких городах, как Титизее, Фрайбург, Мемминген, Энген.

Меерсбург
Patrick Nouhailler/Меерсбург

Где остановиться в Меерсбурге

В Меерсбурге преобладают небольшие отели загородного типа. Несмотря на отсутствие больших сетевых отелей, местные отели обладают всем необходимым набором функций и сервисов для комфортного отдыха. По расположению отели Меерсбурга делятся на те, что находятся в историческом центре, и на те, что расположены у озера, в зависимости от целей отдыха. Надо отметить, что Меерсбург – относительно небольшой городок, поэтому такое деление весьма условно, до большинства мест города можно добраться пешком.

Flair Hotel zum Schiff, 3 звезды

Отель расположен на берегу Бодензее, из большинства номеров открывается вид на озеро. В отеле предоставляется бесплатный вай-фай. Имеется банкомат, камера хранения багажа, пункт обмена валюты, экскурсионное бюро. Поблизости находится платная общественная парковка (предварительный заказ не требуется).

В отеле есть номера разного уровня комфорта: стандартные, улучшенные, люксы. Внутри можно найти телевизор, телефон, радио, сейф, фен, мини-бар. При отеле имеется ресторан и терраса. Лучшие отзывы отель получил за месторасположение и чистоту в номерах.

Заезд осуществляется с 15.00, выезд – до 11.00. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com.

Hotel Seehof, 3 звезды

Этот отель семейного типа, рассчитанный на 25 комнат, расположен в самом сердце средневекового Меерсбурга. Поблизости находятся все основные достопримечательности города. В отеле предоставляется бесплатный вай-фай. Платная общественная парковка находится в пешей доступности (требуется предварительный заказ). В отеле есть банкомат, прачечная, конференц-зал.

В отеле можно найти одно, двух, трёхместные номера, а также семейные номера, рассчитанные на большее количество гостей. Внутри можно найти телевизор, телефон, сейф, фен. В стоимость включены завтраки по типу «шведский стол». Лучшие оценки отель получил за месторасположение и чистоту в номерах.

Заезд осуществляется с 14.00, выезд – до 12.00. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com.

Hotel 3 Stuben

Отель расположен в историческом центре города. Все его номера оформлены в индивидуальном дизайне. Гостям предлагается воспользоваться местным рестораном и лаундж-баром. Здесь же можно взять напрокат велосипед. В отеле предоставляется бесплатный вай-фай. Поблизости находится частная платная парковка (требуется предварительный заказ).

Отель располагает разными категориями номеров. В комнатах есть телевизор, сейф, фен, телефон, радио, мини-бар. Завтраки по типу «шведский стол» включены в стоимость. Отель получил наивысшие оценки за работу персонала и чистоту в номерах. Также было отмечено соотношение цены и качества предоставляемых услуг.

Заезд осуществляется с 15.00, выезд – до 11.00. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com.

Hotel Seepromenade

Отель расположен на набережной Меерсбурга. Из окон отеля и с террасы ресторана открывается вид на Боденское озеро. Поблизости находятся основные исторические памятники города. В отеле предоставляется бесплатный вай-фай. Рядом находится платная общественная парковка (требуется предварительный заказ).

В отеле есть одно и двухместные номера и апартаменты. Внутри можно найти всё необходимое для отдыха. Завтраки по типу «шведский стол» предоставляются за дополнительную плату. Лучшие отзывы отель получил за месторасположение и работу персонала.

Заезд осуществляется с 14.00, выезд – до 11.00. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com.

Бодензее
Ștefan Jurcă/Бодензее

Что посмотреть в Меерсбурге

Меерсбург примечателен наличием двух замков на своей территории — старого и нового. Старый замок был основан ещё в далеком 7 веке, поэтому его справедливо называют одним из старейших сооружений подобного типа на территории Германии. Что удивительно, замок сохранился практически в нетронутом виде, в сегодняшние дни здесь расположен музей. На музейных выставках можно осмотреть более 30 помещений с аутентичной мебелью, предметами интерьера, картинами, различной утварью. В летнее время года для осмотра открыта и высшая точка замка — башня Дагоберта, на которую можно подняться и увидеть город как на ладони.

Новый дворец был построен в 18 веке, стиль здания — пышный барокко с элементами рококо, долгое время служил в качестве резиденции констанцких князей и баронов. Дворец также хорошо сохранился, сейчас здесь работает музей, а значит двери дворца открыты для посетителей, у которых есть возможность осмотреть внутренние интерьеры и убранство дворца.

Меерсбург
stefan jurca/Меерсбург

Когда мы говорим о термальных комплексах в Германии, чаще всего на ум приходят знаменитые комплексы Баден-Бадена, однако Меерсбург также может похвастаться своими термами. Термальный комплекс Меерсбурга расположен прямо на берегу Боденского озера и имеет термальный бассейн и большое разнообразие лечебных процедур.

Здешние термы были открыты недавно, возможно этим и объясняется меньшая их популярность  в сравнении с термами Баден-Бадена, но оснащение комплекса включает в себя всё необходимое для водного отдыха и даже больше: открытый и крытый бассейн, пляж (в летнее время года), мини-бассейн для детей, разнообразные водные аттракционы, гидромассажные установки, финская сауна, турецкий хамам, массаж, кафе, терраса с видами на озеро и многое другое.

Помимо пеших прогулок по самому городу, осмотреть его можно также и с воды, здесь в летнее время года осуществляются многочисленные водные прогулки. Длительность таких прогулок варьируется в зависимости от маршрута. Некоторые экскурсионные теплоходы осуществляют поездки не только вдоль северного берега, где расположен Меерсбург, но и к другим берегам  и городам Боденского озера. Читайте также о соседних городах Констанц, Фридрихсхафен и Линдау.

meersburg
bernd thaller/meersburg

Будем рады ответить на Ваши вопросы в комментариях!

На заметку:

Отправляясь в путешествие по Германии, не забудьте оформить туристический страховой полис, который является обязательным уже на стадии оформления туристической визы. Страховку можно оформить самостоятельно, не выходя из дома. Для этого существуют специальные сервисы, такие как Tripinsurance, Cherehapa и другие. Приобрести полис можно в режиме онлайн, а затем распечатать его на обычном принтере.

Фото в начале статьи: stefan jurca